Keiko Fujimori defiende a sus hijas Kyara y Kaori y responde a quienes la llaman ‘suegra’ en vivo: “No pueden decirme”

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Keiko Fujimori realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales el domingo 9 de agosto, con el fin de anunciar las actividades que tendrá durante la semana e interactuar con los usuarios sobre temas de interés nacional, como el fenómeno El Niño, la inseguridad y los feriados, entre otros.

Sin embargo, la presidenta del Perú no imaginó que algunos usuarios conectados en vivo comenzarían a llamarla 'suegra' en reiteradas ocasiones. Los mensajes hacían referencia a sus dos hijas, Kaori y Kyara Villanella, fruto del matrimonio de Keiko Fujimori con Mark Vito. Ante esta situación, la mandataria de 51 años decidió responder a esos usuarios.

Keiko Fujimori responde a usuarios que la llaman 'suegra' por Kyara y Kaori

Durante su transmisión en vivo, Keiko Fujimori comenzó a leer los comentarios de los usuarios y varios de ellos la llamaban 'suegra'. Frente al señalamiento, la lideresa de Fuerza Popular decidió tomarse unos segundos para responder y aclarar que no pueden llamarla de esa manera, ya que una de sus hijas tiene pareja.

"No pueden decirme suegra porque Kyara y Kaori tienen enamorados", señaló la presidenta con un semblante sonriente. Luego de dar por finalizado el tema, continuó leyendo los comentarios de otros usuarios, quienes opinaban sobre los viajes que realiza al interior del país.

Posteriormente, Keiko reveló qué tipos de regalos recibió de los ciudadanos durante sus visitas a diferentes provincias. Entre ellos, mencionó cerámicas, sombreros, cuadros y hasta una oveja, que, según contó en su transmisión, llevó a Lima.

¿Quiénes son los novios de Kyara y Kaori Villanella?

La influencer Kyara Villanella, de 18 años, mantiene una relación desde hace varios meses con el universitario Adrián Harboe, con quien suele compartir fotos y momentos juntos en redes sociales. El joven también ha estado presente en las actividades relacionadas con Keiko Fujimori antes de que asumiera como presidenta. La pareja suele recibir tanto comentarios positivos como negativos por parte de los usuarios en las redes sociales.

Por su parte, Kaori Villanella, hija menor de Keiko, mantiene un perfil más bajo en redes sociales a diferencia de su hermana. Hasta el momento, no se conoce públicamente que tenga una pareja.