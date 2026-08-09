Megaoperativo en Cieneguilla: caen 28 presuntos miembros del 'Tren de Aragua' en 'búnker' durante fiesta de cumpleaños

La investigación ahora busca establecer la identidad de los intervenidos y determinar sus posibles vínculos con delitos de narcotráfico, extorsión y sicariato. | Foto: difusión

La investigación ahora busca establecer la identidad de los intervenidos y determinar sus posibles vínculos con delitos de narcotráfico, extorsión y sicariato. | Foto: difusión

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Un operativo policial realizado este domingo al mediodía en Cieneguilla terminó con la intervención de 28 personas que serían presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘Tren de Aragua’. El grupo fue ubicado en un inmueble señalado como un supuesto búnker, donde se desarrollaba una celebración por un cumpleaños.

El caso quedó bajo investigación de la Policía, que deberá establecer la identidad y situación legal de cada uno de los intervenidos. De acuerdo con la información preliminar, entre las personas intervenidas habría una mujer con una requisitoria vigente por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

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Intervenidos fueron ubicados durante una fiesta de cumpleaños en Cieneguilla

Según la información recabada durante el operativo, los agentes llegaron hasta el inmueble ubicado en Cieneguilla, donde se encontraban varias personas reunidas por una celebración. El lugar habría sido identificado como un presunto búnker vinculado a actividades delictivas.

Al advertir la presencia policial, los intervenidos habrían intentado escapar del inmueble por diferentes puntos. De acuerdo con la información disponible, todos huyeron simultáneamente en distintas direcciones, aunque el operativo se habría desarrollado sin intercambio de disparos.

La Policía logró intervenir a 28 personas y trasladó el caso para continuar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se mantiene pendiente la identificación de algunos de los intervenidos y la determinación de sus antecedentes y posibles vínculos con actividades criminales.

Policía investiga presuntos vínculos con narcotráfico, extorsión y sicariato

La investigación policial busca determinar si los intervenidos tienen relación con el ‘Tren de Aragua’ y con delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato. Estos señalamientos forman parte de las pesquisas posteriores al operativo y deberán ser sustentados mediante las diligencias correspondientes.

Entre los datos preliminares figura también la intervención de una mujer que tendría una requisitoria por tráfico ilícito de drogas. Su situación será evaluada dentro del procedimiento iniciado por las autoridades.