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Carlos Alcántara anuncia la muerte de su madre Isabel Vilar y se despide con conmovedor mensaje: “Siempre te recordaré”

Isabel Vilar 'Doña Chavela' fue la principal inspiración de su hijo Carlos Alcántara para la creación de la taquillera película 'Asu Mare'.  

Carlos Alcántara siempre mostraba la buena relación que mantenía con su madre. Foto: Composición LR/Instagram.
Carlos Alcántara siempre mostraba la buena relación que mantenía con su madre. Foto: Composición LR/Instagram.
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Carlos Alcántara anunció el fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar Bazay, conocida cariñosamente como 'Chavela', durante la tarde del domingo 9 de agosto. El actor anunció la trágica noticia a través de una publicación en Instagram, donde adjunta una fotografía junto a ella, en la que ambos aparecen sonrientes. “Gracias, mamita preciosa. Siempre te recordaré”, escribió.

La progenitora del popular 'Cachín' alcanzó mucha popularidad en el mundo del espectáculo luego de que se conociera que fue la principal inspiración de su hijo para su unipersonal y para la creación de la exitosa película 'Asu Mare'.

Carlos Alcántara anunció la muerte de su madre. Foto: Instagram.

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Carlos Alcántara se despide para siempre de su madre Isabel Vilar

Con un emotivo mensaje publicado en Instagram, Carlos Alcántara se despidió de su madre, Isabel Vilar, tras anunciar su sensible fallecimiento. El actor le agradeció por haberlos sacado adelante tanto a él como a sus hermanos.

“Fuiste una gran mujer. Gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré. ¡Todo mi amor para ti!”, dedicó 'Cachín'.

Hasta el momento se desconoce el motivo del fallecimiento de doña Chavela y no se tenía registro de que contaba con alguna enfermedad. El exintegrante de 'Patacláun' evitó dar más detalles en su publicación en redes sociales.

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Tondero le da el sentido pésame a Carlos Alcántara por la muerte de su madre

Tondero, la productora encargada de la realización de la saga de películas de ‘Asu Mare’, compartió una publicación en Instagram para expresar sus condolencias a Carlos Alcántara por la muerte de su madre, Isabel Vilar. En el mensaje destacaron que doña Chavela se ganó el corazón de los peruanos luego de que su historia fuera retratada en la cinta protagonizada por su hijo.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Isabel Vilar, madre de Carlos Alcántara. Chavela fue una mujer profundamente amada por su familia y, a través de la historia de Cachín y Asu Mare, se convirtió también en una figura muy querida y cercana para muchísimos peruanos. En este momento de dolor, Carlos y su familia desean despedirla en la intimidad, acompañados únicamente por sus seres queridos”, dice el post.    

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