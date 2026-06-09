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Sociedad

Accidente en Vía de Evitamiento: padres de jóvenes fallecidos creen que un tercer vehículo estuvo involucrado y exigen acceso las cámaras de seguridad

Conmocionados por la tragedia, los padres de las víctimas solicitan una investigación exhaustiva y el uso de las grabaciones para determinar las circunstancias que llevaron al fatal accidente.

Ambas familias continúan recopilando información y esperan que las grabaciones de videovigilancia ayuden a resolver el caso de sus seres queridos, quienes fallecieron trágicamente.
Ambas familias continúan recopilando información y esperan que las grabaciones de videovigilancia ayuden a resolver el caso de sus seres queridos, quienes fallecieron trágicamente. | Foto: Melissa Landa LR
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A una semana del accidente ocurrido en la Vía de Evitamiento, los familiares de Yirko Pérez Chumpitaz y Marycielo Alama Monteza aseguran que todavía existen interrogantes sobre lo ocurrido aquella mañana cerca de Acho. Por ello, han solicitado que las autoridades accedan y revisen las cámaras de seguridad de la zona, al considerar que las grabaciones podrían aportar información clave para esclarecer el caso.

Carol Monteza, madre de Marycielo, señaló a La República que la familia busca conocer exactamente cómo se produjo el accidente y si existió la participación de algún otro vehículo antes del impacto fatal. En la misma línea, Milagros Chumpitaz y Jin Pérez, padres de Yirko, expresaron que esperan que la investigación agote todos los recursos disponibles para reconstruir los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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Los familiares sostienen que las imágenes de videovigilancia podrían ayudar a confirmar o descartar la hipótesis de que un tercer vehículo estuvo involucrado en los segundos previos al accidente. Asimismo, indicaron que hasta el momento continúan recopilando información y manteniendo contacto con las autoridades encargadas del caso.

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Familiares buscan esclarecer qué ocurrió antes del accidente en Vía de Evitamiento

Según la versión preliminar difundida tras el accidente, la pareja habría perdido el control de la motocicleta debido a que la pista se encontraba mojada. Posteriormente, ambos fueron impactados por un camión que circulaba por la zona, cuyo conductor fue intervenido mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Sin embargo, los familiares consideran que todavía hay aspectos sin aclarar. Por ello, buscan acceder a las grabaciones de las cámaras instaladas en la Vía de Evitamiento, ya que estas podrían revelar si existió la intervención de otro vehículo antes de que los jóvenes cayeran al pavimento. Asimismo, esperan que las imágenes permitan reconstruir los segundos previos al accidente y despejar cualquier duda sobre la dinámica del siniestro.

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Padres de las víctimas piden una investigación completa y acceso a videos

La muerte de Yirko y Marycielo generó conmoción entre sus familiares y amigos, quienes aseguran que ambos tenían planes de futuro juntos. Mientras avanzan las investigaciones, los padres de la pareja han solicitado que se agoten todos los medios probatorios disponibles para esclarecer el caso.

El accidente provocó además una fuerte congestión vehicular en la Vía de Evitamiento durante varias horas, debido a que las autoridades restringieron parcialmente el tránsito mientras realizaban el levantamiento de los cuerpos y las pericias correspondientes. Aunque la circulación fue restablecida ese mismo día, las familias afirman que continuarán buscando respuestas y esperan que las cámaras de seguridad ayuden a determinar exactamente qué ocurrió aquella mañana en uno de los tramos más transitados de Lima.

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