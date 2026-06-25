El peruano reveló cómo quedó la ciudad de Caracas tras el doblete sísmico en Venezuela. | Foto: composición LR/AFP

El peruano reveló cómo quedó la ciudad de Caracas tras el doblete sísmico en Venezuela. | Foto: composición LR/AFP

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron el norte de Venezuela en un intervalo de apenas 39 segundos, generando un fuerte impacto en distintas regiones del territorio. Aunque el epicentro se ubicó en el centro del país, los efectos más severos se registraron en las zonas costeras del norte y en Caracas, ciudad donde residen varios peruanos. Uno de ellos es Sandro Cavana, quien se mudó a esta nación sudamericana hace 30 años.

En una entrevista con América Noticias, el compatriota compartió los momentos de terror que vivió su familia durante el doblete sísmico. Además, relató los efectos que estos devastadores sismos provocaron en la ciudad, como el derrumbe de edificios, el corte del servicio eléctrico y el cierre de varios comedores populares que brindaban apoyo a la población.

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Daños en edificios y calles de Caracas tras el sismo: grietas, desprendimientos y temor por réplicas

El impacto estructural del sismo en Caracas se evidenció en edificios con grietas, desprendimientos de cerámica y daños en revestimientos, según el testimonio del peruano. Varias zonas presentaron señales visibles de afectación, lo que llevó a la restricción de acceso y vigilancia en algunas construcciones.

El residente comparó el entorno urbano con sectores de Lima, destacando la presencia de edificaciones de gran altura en la capital venezolana. Mientras tanto, en Caracas persiste la preocupación de los habitantes, muchos de los cuales permanecen fuera de sus viviendas ante el riesgo de réplicas y el temor a nuevos desprendimientos.

“La mayor parte de los edificios se dañó. La cerámica se desprendió con el movimiento, el tarrajeo se vino abajo y la policía vigiló varias construcciones. Las ventanas todas rotas. Los edificios se han agrietado en la parte de arriba. Los negocios están cerrados”, manifestó.

Por otro lado, uno de los puntos más afectados fue un comedor popular para adultos mayores. El recinto dejó de operar tras el sismo, desamparando a decenas de personas que dependían diariamente de este servicio económico, de acuerdo a sus declaraciones.