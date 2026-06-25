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Terremotos en Venezuela: gobierno reporta al menos 32 muertos y más de 700 heridos

La Guaira fue declarada zona de desastre por las autoridades venezolanas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que causaron graves daños en distintas regiones del país.

Autoridades trabajan en labores de rescate. Foto: AFP
Autoridades trabajan en labores de rescate. Foto: AFP
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Los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio ya dejan un saldo preliminar de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Las labores de rescate continúan en distintas zonas del país, mientras equipos de emergencia buscan a personas que permanecen atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con el balance oficial, los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y provocaron graves daños en varias regiones de Venezuela. La Guaira fue declarada zona de desastre por las autoridades, al ser una de las localidades más afectadas por la emergencia.

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La Guaira fue declarada zona de desastre tras los terremotos

Durante una comparecencia transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Delcy Rodríguez señaló que La Guaira es la región más golpeada por los terremotos registrados el miércoles y confirmó que el estado fue declarado zona de desastre.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", manifestó la mandataria al actualizar el balance de víctimas y daños ocasionados por los sismos.

Asimismo, indicó que continúan las labores de rescate para localizar a personas atrapadas entre los escombros. Las autoridades también reportaron el colapso de edificios y daños de consideración en distintas localidades del país.

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La presidenta agregó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, fue cerrado debido a las afectaciones registradas tras los movimientos telúricos.

Venezuela decreta estado de emergencia y suspende actividades

Horas antes, Rodríguez declaró el estado de emergencia en el país y anunció la activación de la red pública y privada de salud para atender a los cientos de heridos que dejaron los terremotos.

La mandataria también informó que las clases fueron suspendidas durante los próximos días, al igual que otras actividades que no sean consideradas servicios esenciales. Además, se registraron afectaciones en el suministro eléctrico, agua potable y gas doméstico en algunas zonas impactadas por la emergencia.

A estas medidas se sumó la suspensión temporal de los servicios de metro y ferrocarril, mientras continúan las evaluaciones de infraestructura y los trabajos de recuperación.

¿Qué se sabe de los terremotos que sacudieron Venezuela?

Los sismos se registraron la noche del miércoles 24 de junio, alrededor de las 22:04 GMT, y fueron percibidos en amplias regiones del país, incluida Caracas, donde se reportaron escenas de alarma entre la población.

Según los reportes difundidos por las autoridades y organismos especializados, los terremotos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El fenómeno tuvo su origen en una zona cercana a San Felipe, en el estado Yaracuy.

El movimiento también fue sentido en Colombia, Curazao y Aruba. Tras el evento, Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes; sin embargo, la advertencia fue desactivada horas después.

Especialistas explicaron que ambos eventos conformaron un denominado "doblete sísmico", fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de gran magnitud se producen en una misma zona con muy poco tiempo de diferencia.

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