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EN VIVO: Venezuela sin luz ni comunicación tras trágico doble terremoto que moviliza la ayuda internacional

Caracas y otras zonas como La Guajira enfrentan cortes masivos de electricidad, fallas en el suministro de agua y problemas de comunicación después de los dos potentes sismos.

El doble terremoto en Venezuela ha dejado al menos 164 fallecidos y 971 heridos, según la presidenta interina Delcy Rodríguez
El doble terremoto en Venezuela ha dejado al menos 164 fallecidos y 971 heridos, según la presidenta interina Delcy Rodríguez | AFP
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El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta el momento 164 fallecidos y 971 heridos, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez. La mandataria también confirmó 30 réplicas sísmicas tras los eventos registrados el miércoles y decretó el estado de emergencia en todo el país.

La Guaira fue declarada zona de desastre, mientras Caracas reporta edificios colapsados, interrupciones en el suministro eléctrico, fallas de agua y problemas de comunicación. “Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos”, afirmó Rodríguez durante una intervención transmitida por Venezolana de Televisión.

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Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia

09:31
25/6/2026

Portugal prepara misión de rescate

Portugal anunció que está listo para enviar una misión de emergencia compuesta por alrededor de 50 rescatistas para apoyar a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 164 fallecidos. El ministro de Exteriores, Paulo Rangel, explicó que el contingente incluirá especialistas en rescate, personal de protección civil, policías con perros de búsqueda y equipos médicos.

El despliegue dependerá de la coordinación con las autoridades venezolanas. Mientras tanto, Portugal confirmó que cinco ciudadanos portugueses, cuatro de ellos integrantes de una misma familia, permanecen desaparecidos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre. Venezuela alberga además una de las mayores comunidades portuguesas de América Latina, con cerca de 200.000 residentes de origen luso.

09:20
25/6/2026

Perú ofrece ayuda a Venezuela

El Gobierno de Perú informó que sigue de cerca la situación provocada por los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela y anunció su disposición para brindar ayuda humanitaria destinada a atender las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

Asimismo, las autoridades peruanas expresaron sus condolencias por las víctimas mortales, manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y desearon una pronta recuperación para los heridos, así como para las comunidades e infraestructuras afectadas por el desastre.

09:10
25/6/2026

Chile enviará ayuda a Venezuela

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 164 fallecidos y provocaron graves daños en La Guaira y Caracas.

Kast informó que conversó telefónicamente con la presidenta interina Delcy Rodríguez para expresar la solidaridad chilena y coordinar apoyo ante la emergencia. El anuncio ocurre pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2024. En Chile reside además una comunidad cercana a 700.000 venezolanos, una de las más numerosas de la región.

09:00
25/6/2026

Cruz Roja despliega ayuda tras el sismo

La Cruz Roja Venezolana informó que su sede nacional sufrió daños críticos a causa de los terremotos, aunque aseguró que continúa operativa mediante su red de hospitales y centros de salud. La organización activó equipos de rescate, evacuación y búsqueda, además de desplegar brigadas para evaluar rápidamente las zonas más afectadas y distribuir suministros de emergencia.

Asimismo, las sociedades nacionales de la Cruz Roja en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y Argentina activaron mecanismos para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos, en medio de la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió Venezuela.

USGS alerta sobre alto riesgo de víctimas futuras

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta naranja a través de su sistema PAGER tras evaluar el impacto del terremoto de magnitud 7,5, identificado como el evento principal del doblete sísmico ocurrido en Yaracuy.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta naranja a través de su sistema PAGER tras evaluar el impacto del terremoto de magnitud 7,5, identificado como el evento principal del doblete sísmico ocurrido en Yaracuy.

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