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Actriz Gaby Spanic llora y lanza desesperado pedido tras doble terremoto en Venezuela: “Importa más el fútbol”

“Importa más el fútbol”, señaló llorando la famosa actriz venezolana Gaby Spanic tras los terremotos que sacudieron su país el miércoles 24 de junio.

Gaby Spanic es una de las actrices venezolanas con más trayectoria en el continente. Foto: Composición LR/Instagram/NYT.
Gaby Spanic es una de las actrices venezolanas con más trayectoria en el continente. Foto: Composición LR/Instagram/NYT.
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La actriz venezolana Gaby Spanic utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego del doble terremoto registrado en Venezuela el miércoles 24 de junio, hecho que generó alarma y caos en distintos sectores del país.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de reconocidas telenovelas compartió su angustia por lo ocurrido y manifestó su malestar ante lo que considera una falta de atención a la situación que atraviesa su nación. En ese sentido, expresó que, según su percepción, hay mayor interés por otros temas, como el fútbol, que por la emergencia vivida allí.

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Gaby Spanic lanza desesperado pedido tras doble terremoto en Venezuela

En sus historias de Instagram, la actriz suplicó a todos sus seguidores que oren por Venezuela y el mundo. Minutos más tarde, compartió un video en el que apareció llorando y lanzó un mensaje: “Mi gente bella, tenemos que orar por el mundo, por Venezuela, por el mundo entero; está feo el mundo”, señaló.

La artista, de 52 años, también contó lo difícil que ha sido para ella vivir estas noticias desde el extranjero y aseguró que atraviesa un momento emocional complejo. En su mensaje, expresó su cansancio ante las dificultades que, según dijo, vienen afectando a los venezolanos desde hace años, como la migración, la violencia y otras problemáticas sociales.

“He llorado como una desgraciada, estoy harta de tantas cosas, le pido a Dios cada día que ya meta su mano y que la justicia llegue a Venezuela y a los venezolanos, hemos vivido demasiado: xenofobia, injusticias, robos, persecuciones, ya es demasiado, terremotos…”, dijo.

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Gaby Spanic asegura que importa más el fútbol que la tragedia en Venezuela

La actriz Gaby Spanic también cuestionó la indiferencia internacional y señaló que, según su percepción, importa más el Mundial de fútbol 2026 que la situación de los venezolanos.

“En muchas partes del mundo es más importante el fútbol; hasta matan perros, hasta roban impuestos a la gente pobre. En las desgracias, lo menos que pensamos que va a ayudar. Venezuela ha sido un país sacrificado con muchas injusticias, robado, saqueado, los que estamos en el mundo también hemos sufrido demasiado, no ha habido justicia, pero somos agradecidos y trabajadores, pero no es equitativo”, relató en su video.

Spanic, entre lágrimas, también expresó su temor de regresar a Venezuela, así como su preocupación constante por sus familiares y allegados afectados por la situación.

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