Joven venezolana revela que se comunicó por última vez con sus familiares la mañana del día del terremoto en Venezuela. | Foto: composición LR/La República/EFE

Joven venezolana revela que se comunicó por última vez con sus familiares la mañana del día del terremoto en Venezuela. | Foto: composición LR/La República/EFE

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El doble terremoto registrado en Venezuela ha desatado una ola de angustia y desesperación entre miles de venezolanos residentes en el Perú, quienes enfrentan momentos de incertidumbre ante la imposibilidad de comunicarse con sus familiares. Este es el caso de Edualiz y su esposo, ambos radicados en la ciudad de Trujillo, quienes no han logrado contactar a sus tías ni a sus primas gemelas de 7 años, luego de que el edificio donde vivían colapsara por completo tras el sismo.

En una entrevista con La República, la joven relató que, pese a que el apoyo y los equipos de rescate ya llegaron a la zona del desastre, hasta el momento no ha podido dar con el paradero de sus seres queridos. En total, según manifestó, son alrededor de seis parientes con los que no ha logrado establecer comunicación ni ubicar bajo los escombros.

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“En Tanaguarena tengo cuatro primas desaparecidas y mi tía, de la que no sabemos nada. Han llegado rescatistas a ayudar a familiares míos que están a salvo, pero hasta el momento ellas no aparecen. Desde que ha pasado el terremoto no hemos sabido nada (…) Acá es el edificio que se ha caído, donde vivían mis tías y las gemelas. Hasta el momento no las encuentran. Todo se ha caído. Ayer en la mañana hablé con ella”, manifestó la joven.

Según relató la joven, una de sus familiares logró ponerse a salvo debido a que en el momento del sismo se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía; terminal aérea que hoy permanece cerrada tras sufrir graves daños en su infraestructura.

“Mi prima, hija de mi tía desaparecida, estaba en el aeropuerto de Maiquetía. Ella fue la que nos comentó que mi tía y mis primas están desaparecidas. Está viva de milagro. Es algo desesperante. No estábamos preparados para esto”, detalló.

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Ante la desesperación, la pareja decidió hacer este llamado público a través de los medios con la esperanza de que cualquier persona que se encuentre en la zona del desastre y tenga alguna información sobre sus familiares pueda ponerse en contacto con ellos. Su objetivo es difundir la búsqueda de sus seres queridos para obtener, cuanto antes, alguna señal que les devuelva la tranquilidad.

“Estamos como ‘tocando puertas’ de aquí y allá para saber si tienen conocimiento de nuestros familiares. Lo que queremos es que les lleguen este comunicado para saber de ellos y que se pongan en contacto con nosotros”, señaló el esposo de la joven venezolana.