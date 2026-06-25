HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
EN VIVO

Terremoto en Venezuela hoy: Todo sobre la situación tras los sismos de 7.2 y 7.5 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Venezolanos en Perú viven horas de incertidumbre al no poder contactar con familiares tras doble terremoto: "No sabemos nada de mis tías y primas"

Edualiz y su esposo, residentes en Trujillo, no han podido localizar a seis parientes, incluidas dos gemelas de 7 años, tras el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela.

Joven venezolana revela que se comunicó por última vez con sus familiares la mañana del día del terremoto en Venezuela.
Joven venezolana revela que se comunicó por última vez con sus familiares la mañana del día del terremoto en Venezuela. | Foto: composición LR/La República/EFE
Escuchar
Resumen
Compartir

El doble terremoto registrado en Venezuela ha desatado una ola de angustia y desesperación entre miles de venezolanos residentes en el Perú, quienes enfrentan momentos de incertidumbre ante la imposibilidad de comunicarse con sus familiares. Este es el caso de Edualiz y su esposo, ambos radicados en la ciudad de Trujillo, quienes no han logrado contactar a sus tías ni a sus primas gemelas de 7 años, luego de que el edificio donde vivían colapsara por completo tras el sismo.

En una entrevista con La República, la joven relató que, pese a que el apoyo y los equipos de rescate ya llegaron a la zona del desastre, hasta el momento no ha podido dar con el paradero de sus seres queridos. En total, según manifestó, son alrededor de seis parientes con los que no ha logrado establecer comunicación ni ubicar bajo los escombros.

TE RECOMENDAMOS

TERREMOTO EN VENEZUELA, KEIKO BAJA EL TONO Y EL CONGRESO SUBE LOS SUELDOS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Terremoto en Venezuela EN VIVO: Caracas sin luz ni comunicación tras trágico doble sismo que moviliza la ayuda internacional

lr.pe

“En Tanaguarena tengo cuatro primas desaparecidas y mi tía, de la que no sabemos nada. Han llegado rescatistas a ayudar a familiares míos que están a salvo, pero hasta el momento ellas no aparecen. Desde que ha pasado el terremoto no hemos sabido nada (…) Acá es el edificio que se ha caído, donde vivían mis tías y las gemelas. Hasta el momento no las encuentran. Todo se ha caído. Ayer en la mañana hablé con ella”, manifestó la joven.

Según relató la joven, una de sus familiares logró ponerse a salvo debido a que en el momento del sismo se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía; terminal aérea que hoy permanece cerrada tras sufrir graves daños en su infraestructura.

“Mi prima, hija de mi tía desaparecida, estaba en el aeropuerto de Maiquetía. Ella fue la que nos comentó que mi tía y mis primas están desaparecidas. Está viva de milagro. Es algo desesperante. No estábamos preparados para esto”, detalló.

Pareja venezolana en Perú pide ayuda para localizar a familiares desaparecidos

Ante la desesperación, la pareja decidió hacer este llamado público a través de los medios con la esperanza de que cualquier persona que se encuentre en la zona del desastre y tenga alguna información sobre sus familiares pueda ponerse en contacto con ellos. Su objetivo es difundir la búsqueda de sus seres queridos para obtener, cuanto antes, alguna señal que les devuelva la tranquilidad.

“Estamos como ‘tocando puertas’ de aquí y allá para saber si tienen conocimiento de nuestros familiares. Lo que queremos es que les lleguen este comunicado para saber de ellos y que se pongan en contacto con nosotros”, señaló el esposo de la joven venezolana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Madre sufre horas de angustia al no saber nada de su hijo tras devastador terremoto en Venezuela: “Antes de morirme tengo que verte”

Madre sufre horas de angustia al no saber nada de su hijo tras devastador terremoto en Venezuela: “Antes de morirme tengo que verte”

LEER MÁS
Bomberos peruanos del USAR se alistan para apoyar en rescate y atención de heridos en Venezuela tras doble terremoto

Bomberos peruanos del USAR se alistan para apoyar en rescate y atención de heridos en Venezuela tras doble terremoto

LEER MÁS
Terremotos en Venezuela: así quedó el aeropuerto internacional de Simón Bolívar tras devastadores sismos de 7,2 y 7,5

Terremotos en Venezuela: así quedó el aeropuerto internacional de Simón Bolívar tras devastadores sismos de 7,2 y 7,5

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hallan sin vida a campeón de marinera en su vivienda en Independencia tras dos días desaparecido: sospechan de amigos de la víctima

Hallan sin vida a campeón de marinera en su vivienda en Independencia tras dos días desaparecido: sospechan de amigos de la víctima

LEER MÁS
ONP inicia este lunes 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

ONP inicia este lunes 7 julio el pago de pensiones y gratificación por Fiestas Patrias: cronograma completo

LEER MÁS
Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

LEER MÁS
Miles de familias se quedarán sin luz este 26 y 27 de junio en Lima y Callao: consulta los horarios de interrupción del servicio

Miles de familias se quedarán sin luz este 26 y 27 de junio en Lima y Callao: consulta los horarios de interrupción del servicio

LEER MÁS
Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 24 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025