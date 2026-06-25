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El terremoto más fuerte de cada país de Sudamérica en los últimos 100 años: solo 3 naciones no superaron la magnitud 6

Sudamérica es una de las regiones más sísmicas del mundo, especialmente por la subducción de la placa de Nazca. Chile y Perú lideran con terremotos históricos.

Históricamente, países como Chile y Perú han registrado terremotos superiores a magnitud 8, mientras que naciones como Uruguay y Surinam presentan una baja sismicidad por su ubicación geológica.
Históricamente, países como Chile y Perú han registrado terremotos superiores a magnitud 8, mientras que naciones como Uruguay y Surinam presentan una baja sismicidad por su ubicación geológica. | Composición LR/ChatGPT/AFP
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Sudamérica concentra los terremotos más intensos del mundo debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Históricamente, Chile y Perú lideran los registros con eventos superiores a magnitud 8; sin embargo, la profundidad del hipocentro y el tipo de falla determinan si el impacto en superficie resulta devastador o imperceptible. Esa brecha geológica explica por qué algunas naciones enfrentan catástrofes recurrentes, mientras otras experimentan una actividad sísmica moderada.

En las últimas horas, Venezuela captó la atención científica tras un inédito doblete sísmico el 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5 que provocaron severos daños estructurales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) catalogó este fenómeno como uno de los más fuertes en más de un siglo dentro del territorio sudamericano. Ante la emergencia, Reuters reportó que "el país enfrenta un desastre generalizado", una situación que reabre el debate sobre la vulnerabilidad en el Caribe.

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¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de cada país de Sudamérica en los últimos 100 años?

Durante el último siglo, Sudamérica experimentó potentes movimientos telúricos originados por subducción y fallas corticales profundas intraplaca, con impactos y magnitudes diversas. De acuerdo con los catálogos del USGS y el Servicio Geológico Colombiano, este registro identifica el sismo más severo por nación en los últimos 100 años:

  • Chile — 1960, Valdivia: Mw 9,5. El mayor terremoto instrumental registrado en la historia, asociado al megasismo de subducción del Pacífico Sur (USGS).
  • Perú — 2001, Arequipa: Mw 8,4. Evento costero con gran impacto en el sur del país, seguido de intensas réplicas.
  • Bolivia — 1994, profundidades del norte: Mw 8,2. Sismo intraplaca profundo que se sintió en gran parte de América del Norte sin grandes daños superficiales.
  • Colombia — 1970, región amazónica: Mw 8,0. Evento profundo de baja destructividad relativa por su gran profundidad.
  • Ecuador — 2016, Pedernales: Mw 7,8. Terremoto superficial que devastó la provincia de Manabí.
  • Venezuela — 2026, Carabobo–Yaracuy: Mw 7,5. “Doblete sísmico” que provocó colapsos urbanos y miles de damnificados, descrito por USGS como evento de gran magnitud reciente.
  • Argentina — 1977, Caucete (San Juan): Mw 7,4. El sismo más energético medido instrumentalmente en territorio argentino.
  • Brasil — 1963, Acre (Tarauacá): Mw 7,6. Evento intraplaca profundo en la Amazonía occidental.
  • Paraguay — 1989, Chaco: Mw 6,5. Sismo profundo que se sintió ampliamente sin grandes daños.
  • Uruguay — 1988, Río de la Plata: mb 5,2. Evento offshore de baja magnitud relativa.
  • Guyana — 2021, región interior: Mw 5,6. Sismo superficial inusual en un escudo geológico estable.
  • Surinam — sin eventos confirmados ≥ Mw 5 en catálogos instrumentales recientes dentro del territorio nacional.
Mapa histórico del terremoto más fuerte de cada país de Sudamérica en los últimos años. Foto: Ilustración LR/ChatGPT

Mapa histórico del terremoto más fuerte de cada país de Sudamérica en los últimos años. Foto: Ilustración LR/ChatGPT

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¿Qué factores geológicos impiden grandes sismos en Uruguay, Surinam y Guyana?

Esos tres países registran una baja sismicidad debido a su ubicación sobre el Escudo Guayanés y el cratón estable de Sudamérica. Al situarse lejos de los bordes activos donde interactúan las placas tectónicas, esas estructuras geológicas antiguas y rígidas evitan la acumulación de energía para grandes rupturas.

En el territorio uruguayo, situado en el margen pasivo del Atlántico Sur, los movimientos telúricos provienen de ajustes intraplaca muy débiles o de ondas generadas en los Andes. El sismo de 1988 en el Río de la Plata ejemplifica este comportamiento de baja intensidad. Además, la inexistencia de fallas superficiales activas limita estructuralmente la aparición de un sismo de gran envergadura.

Por su parte, Surinam y Guyana comparten una dinámica similar sobre el Escudo Guayanés, el cual actúa como un bloque tectónico estable con deformación mínima. Aunque Guyana registró un evento excepcional de magnitud 5,6 en 2021, los expertos aclaran que la firmeza de la corteza en esta región impide que los temblores alcancen escalas destructivas.

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