Venezuela experimentó un inédito doblete sísmico con magnitudes de 7,2 y 7,5 que sorprendió a sismólogos. Los dos movimientos ocurrieron casi simultáneamente, rompiendo el patrón habitual de temblores. | Composición LR/AFP

Venezuela experimentó un inédito doblete sísmico con magnitudes de 7,2 y 7,5 que sorprendió a sismólogos. Los dos movimientos ocurrieron casi simultáneamente, rompiendo el patrón habitual de temblores. | Composición LR/AFP

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Venezuela vivió un fenómeno geológico inédito tras registrarse un doblete sísmico con movimientos de magnitudes 7,2 y 7,5 que ocurrieron de forma casi simultánea. Esta secuencia rompió el patrón tradicional de un temblor principal seguido por réplicas menores, un hecho que desconcertó a los sismólogos debido a la potencia de los eventos y su estrecha proximidad en el tiempo.

La velocidad del doble impacto y la similitud de sus intensidades provocaron un caos inicial en los sistemas de medición y en la población civil. En diversas localidades de la nación sudamericana, la ciudadanía percibió el desastre como una sola sacudida prolongada y destructiva, una situación que impidió identificar con claridad el desenlace del primer terremoto y el origen del segundo.

¿Qué es un doblete sísmico y por qué es tan difícil de detectar?

La sismóloga Lucía Lozano afirmó a EFE que un doblete sísmico es una situación en la que coinciden dos terremotos de magnitud similar, se producen en un intervalo muy corto y en una misma zona tectónica. A diferencia de un sismo principal con réplicas menores, en este fenómeno ambos eventos tienen carácter principal. Este fenómeno destructivo se origina cuando la liberación de energía de una ruptura altera el equilibrio en sectores vecinos, lo que activa fallas contiguas debido a la transferencia de tensión acumulada en "asperezas" o bloques de roca rígidos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) asocia ese proceso a la complejidad de las redes de fallas, donde la tensión se desplaza en pocos segundos. Identificar estos episodios representa un gran desafío técnico debido a que las ondas de los dos movimientos telúricos se superponen. Ante esto, Lozano advierte que “las ondas se mezclan” y solo las estaciones cercanas logran descifrar la secuencia real. Por esa razón, la población y los sismógrafos suelen percibir el evento como un único temblor prolongado, lo que encubre la doble fractura.

Aunque son poco frecuentes, existen antecedentes históricos de estos fenómenos en Pakistán durante 1997 y un episodio similar en Venezuela en septiembre del 2025. Los expertos confirman que esos eventos múltiples son altamente devastadores porque el primer impacto debilita las infraestructuras y el segundo colapsa las edificaciones dañadas. Actualmente, estudios sugieren que una proporción significativa de los grandes movimientos que superan la magnitud 7,5 presenta esta dinámica de concatenación de rupturas.

¿Qué factores geológicos exponen a Venezuela ante múltiples sismos simultáneos?

El territorio venezolano se localiza en una región de intensa interacción tectónica, justo en la frontera entre la placa del Caribe y la Sudamericana. El USGS explica que esta fricción continua acumula tensiones masivas a lo largo de franjas geográficas estrechas. De acuerdo con el organismo internacional, esa configuración estructural propicia la ocurrencia de "terremotos de gran magnitud".

En la región septentrional de la nación predominan las fallas transcurrentes o de desgarre, entre las que destacan los sistemas de Boconó, San Sebastián y El Pilar, donde los bloques rocosos se desplazan de forma horizontal. Respecto de ese fenómeno, la sismóloga Lucía Lozano afirmó a EFE que las redes forman una estructura compleja en la cual "la ruptura de un segmento puede activar otro cercano, especialmente cuando la tensión acumulada es elevada".

A la complejidad geológica se añade una alta vulnerabilidad social y de infraestructura. Según estimaciones de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), "cerca del 80% de la población vive en zonas con amenaza sísmica significativa". Esta distribución demográfica transforma la coincidencia de rupturas múltiples en un escenario crítico, donde el riesgo natural impacta directamente a la mayor parte de las comunidades y edificaciones del país.

¿Existe un vínculo entre el fuerte sismo de Japón y los temblores en Venezuela?

Los especialistas descartan de forma tajante cualquier nexo causal entre la actividad sísmica de Venezuela y el posterior terremoto de magnitud 6,9 en el país asiático. Aunque la cercanía temporal desató alarmas, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aclaró que ambos fenómenos se originaron en sistemas tectónicos completamente independientes, lo que imposibilita una conexión física entre los hechos.

La explicación científica radica en la naturaleza de sus fallas. Los movimientos en la nación caribeña responden a un desplazamiento lateral entre las placas del Caribe y Sudamérica; por el contrario, el territorio nipón experimenta principalmente procesos de subducción, donde una estructura tectónica se hunde debajo de otra.

La sismóloga Lucía Lozano ratificó este escenario al explicar a EFE que ambos sismos “reflejan dinámicas locales, no una cadena global de terremotos interconectados". La experta recordó que la coincidencia horaria es normal en un planeta con liberación de energía constante.