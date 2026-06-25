Mucho antes del sismo de Áncash en 1971: el terremoto más devastador del Perú ocurrió el siglo pasado y superó a los de Venezuela

Los recientes terremotos en Venezuela han revivido el riesgo sísmico en países del Cinturón de Fuego, como Perú, que tiene un historial de eventos sísmicos devastadores. | Foto: Andina/Mejorada con Dall-E

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Los recientes terremotos reportados en Venezuela han vuelto a poner sobre la mesa el riesgo sísmico que enfrentan los países ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico y otras zonas de alta actividad tectónica. En el caso del Perú, la historia registra varios eventos de gran magnitud que dejaron profundas consecuencias humanas y materiales, y uno de ellos es considerado el más devastador ocurrido en el país durante el virreinato en 1746.

Aunque el terremoto de Áncash de 1970 suele ser recordado por la tragedia que provocó en Yungay, siglos antes el territorio peruano ya había enfrentado movimientos sísmicos de enorme intensidad. Estos antecedentes permiten dimensionar la vulnerabilidad sísmica del país y la importancia de mantener medidas de prevención ante futuros eventos de gran magnitud.

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Así quedo el frontis de una de las estructuras que se encontraban en el Centro de Lima.

El terremoto más devastador del Perú ocurrió en 1746 y alcanzó una magnitud estimada de hasta 9,0

Mucho antes del terremoto de Áncash de 1970, el Perú sufrió el que es considerado el movimiento sísmico más devastador de su historia. La noche del 28 de octubre de 1746, un terremoto con una magnitud estimada entre 8,8 y 9,0 sacudió la costa central y destruyó prácticamente toda la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú.

El fuerte sismo también generó un tsunami que arrasó el puerto del Callao pocos minutos después. De acuerdo con los registros históricos, solo unas decenas de casas se mantuvieron en pie, mientras que en Lima miles de viviendas, iglesias y edificios colapsaron. La magnitud del desastre convirtió a este evento en uno de los terremotos más destructivos ocurridos en América y en el mayor registrado en la historia del Perú.

El desastre más reciente: el terremoto de Áncash de 1970

El 31 de mayo de 1970, Perú sufrió uno de los desastres naturales más graves de su historia. El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7.9 en la escala de momento sísmico, tuvo su epicentro frente a las costas de Áncash y desencadenó un gigantesco alud que descendió desde el nevado Huascarán, sepultando gran parte de la ciudad de Yungay.

La catástrofe dejó alrededor de 70.000 fallecidos y más de 140.000 heridos, además de cientos de miles de damnificados. Por la cantidad de víctimas y la magnitud de los daños, este evento es considerado el terremoto más devastador registrado en el Perú y uno de los más mortíferos de América Latina.