UNI: Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela, estos son los distritos de Lima más vulnerables ante un gran sismo, según el CISMID

Los recientes terremotos en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, vuelven a evidenciar la necesidad de prepararse para sismos en regiones del Cinturón de Fuego del Pacífico. | Foto: Andina/Composición LR

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Los recientes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la preparación frente a eventos sísmicos en países ubicados dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. En el caso del Perú, especialistas han advertido sobre la posibilidad de un gran sismo en Lima, una ciudad que concentra millones de habitantes y donde el nivel de riesgo varía considerablemente según las características geológicas de cada distrito.

Ante este escenario, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI identificó las zonas de la capital que presentan mayores y menores condiciones de seguridad frente a un terremoto de gran magnitud. Factores como la calidad del suelo, el tipo de edificaciones y las condiciones del terreno son determinantes para evaluar la vulnerabilidad de cada sector.

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Los distritos de Lima con mayor riesgo sísmico, según el CISMID

De acuerdo con las evaluaciones del CISMID, existen distritos donde las condiciones geológicas podrían amplificar los efectos de un movimiento telúrico intenso. En estos sectores predominan suelos más blandos o terrenos con características que incrementan la vulnerabilidad de las construcciones ante un sismo de gran magnitud.

Entre los distritos considerados de mayor riesgo figuran:

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa, Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

Estas áreas requieren especial atención en materia de prevención, reforzamiento estructural y planificación urbana para reducir posibles daños ante una emergencia.

Lugares en Lima en peligro latente ante un sismo debido a la consistencia de su suelo.

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