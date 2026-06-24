Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

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Un terremoto de magnitud 7,1 se registró a las 5.04 p. m. (hora local), a 21 km al este de Morón, en Venezuela. El sismo de este miércoles 24 de junio ocurrió a una profundidad de 10 km, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El movimiento que se sintió en Caracas obligó a la evacuación de personas de varios edificios de la capital, algunos de los cuales habrían sufrido graves daños, según se ve en imágenes difundidas en redes sociales.

