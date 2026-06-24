HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Terremoto en Venezuela de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, según el USGS

Fuertes réplicas siguieron al movimiento sísmico, que también se sintió en algunas zonas de Colombia.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela.
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela.
Escuchar
Resumen
Compartir

Un terremoto de magnitud 7,1 se registró a las 5.04 p. m. (hora local), a 21 km al este de Morón, en Venezuela. El sismo de este miércoles 24 de junio ocurrió a una profundidad de 10 km, conforme indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El movimiento que se sintió en Caracas obligó a la evacuación de personas de varios edificios de la capital, algunos de los cuales habrían sufrido graves daños, según se ve en imágenes difundidas en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Venezuela firma acuerdo con General Electric para recuperar su sistema eléctrico tras años de apagones

Venezuela firma acuerdo con General Electric para recuperar su sistema eléctrico tras años de apagones

LEER MÁS
Elisa Vegas: “La cultura es un salvavidas en momentos de crisis”

Elisa Vegas: “La cultura es un salvavidas en momentos de crisis”

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

¿Por qué estos países de América Latina no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio? Así son sus fechas

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vidente brasileña causa conmoción al asegurar una "invasión extraterrestre" en el Brasil vs. Escocia: "Caos en la cancha y las tribunas"

Vidente brasileña causa conmoción al asegurar una "invasión extraterrestre" en el Brasil vs. Escocia: "Caos en la cancha y las tribunas"

LEER MÁS
Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

Las 5 curiosidades del único país de África donde el español es idioma oficial: tiene lazos con Perú y nunca jugó un Mundial

LEER MÁS
La fruta que no faltaba en el desayuno de la Antigua Roma y marcó el origen de palabras que aún usamos hoy: se cultiva en Perú

La fruta que no faltaba en el desayuno de la Antigua Roma y marcó el origen de palabras que aún usamos hoy: se cultiva en Perú

LEER MÁS
Informe en el caso ‘Plus Ultra’ acusa presunta mediación del expresidente español a favor del Grupo Gloria en Bolivia

Informe en el caso ‘Plus Ultra’ acusa presunta mediación del expresidente español a favor del Grupo Gloria en Bolivia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025