Miraflores, San Isidro y Jesús María: las zonas de Lima que tendrían mejor comportamiento ante un terremoto, según CISMID de la UNI
Estudios del CISMID resaltan que ciertos distritos de Lima tienen condiciones geológicas favorables, lo que influye en su capacidad para resistir un terremoto de alta magnitud.
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Los recientes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 reportados en Venezuela han reavivado el interés por conocer qué tan preparada se encuentra Lima frente a un eventual sismo de gran intensidad. Debido a su ubicación en una zona de alta actividad sísmica, la capital peruana convive con el riesgo permanente de movimientos telúricos, aunque no todos sus distritos presentan el mismo nivel de vulnerabilidad.
Estudios realizados por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI señalan que algunos sectores de Lima cuentan con características geológicas más favorables para enfrentar un terremoto. La calidad del suelo y la estabilidad del terreno son factores clave para determinar cómo respondería cada distrito ante un evento de gran magnitud.
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Los distritos de Lima que presentan mejores condiciones frente a un gran sismo
Según las evaluaciones del CISMID, nueve distritos destacan por registrar suelos más compactos y estables, condiciones que permiten una mejor respuesta ante las ondas sísmicas. Entre ellos figuran:
- Miraflores
- San Isidro
- Jesús María
- Breña
- Cercado de Lima
- Lince
- Magdalena del Mar
- Pueblo Libre
- San Miguel
Estas jurisdicciones presentan características geotécnicas que reducen la amplificación del movimiento del suelo durante un terremoto. Por ello, son consideradas zonas con mejores condiciones naturales para soportar eventos sísmicos en comparación con otros sectores de la capital.
Lugares en Lima con el suelo más seguro, y que podrían ser menos dañados ante un fuerte sismo en Perú.