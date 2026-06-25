Del Callao a Europa: Milagros Llacho, la violinista peruana de 12 años que ganó una beca en prestigioso conservatorio de España

Milagros Lourent Llacho Rodríguez, de 12 años, fue seleccionada para participar en el programa de verano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. | Foto: composición LR

Milagros Lourent Llacho Rodríguez, de 12 años, fue seleccionada para participar en el programa de verano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. | Foto: composición LR

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La estudiante peruana Milagros Lourent Llacho Rodríguez, de 12 años, fue seleccionada para participar en el programa de verano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, España, uno de los conservatorios más prestigiosos del país, tras obtener una de las 20 becas otorgadas a jóvenes talentos de distintos países. La adolescente, natural del Callao, viajará a Europa para integrarse a una experiencia formativa dirigida a músicos con destacadas aptitudes artísticas.

Actualmente cursa el primer año de secundaria en la I. E. P. Dora Mayer de Bellavista y forma parte de Orquestando, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación (Minedu). Su ingreso al programa internacional se produjo luego de superar un proceso de postulación y audiciones que le permitió acceder a una vacante financiada por la Fundación Albéniz para el Young Artist Summer Camp.

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Milagros Llacho obtiene una de las 20 becas internacionales para estudiar música en Madrid

El reconocimiento alcanzado por la joven violinista le permitirá participar en una propuesta académica y cultural organizada por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, institución española que reúne a estudiantes de alto nivel procedentes de diferentes partes del mundo. La beca concedida forma parte de un grupo reducido de plazas destinadas a músicos con proyección en su especialidad.

Para acceder a esta oportunidad, Milagros realizó personalmente su inscripción y enfrentó las evaluaciones requeridas por la organización. Su preparación constante con el violín fue determinante durante el proceso de selección. La estudiante señaló que dedica tiempo diario a la práctica de su instrumento con el objetivo de continuar perfeccionando su desempeño musical.

La estudiante ha señalado que dedica tiempo diario a la práctica de su instrumento.

Cómo Orquestando impulsó el talento de la joven violinista peruana desde los seis años

El acercamiento de Milagros a la música comenzó a los seis años dentro de Orquestando, programa educativo complementario promovido por el Minedu. En sus primeros años participó en talleres de flauta y formación musical, espacios que le permitieron adquirir conocimientos básicos sobre lectura e interpretación musical antes de orientarse hacia el violín.

Desde hace más de una década, esta iniciativa desarrolla actividades gratuitas para estudiantes de diferentes edades mediante una metodología inclusiva y participativa. Los talleres se ofrecen en 19 núcleos ubicados en instituciones educativas que reciben alumnos de diversas escuelas. A través de estas actividades, niños y adolescentes tienen acceso a formación musical especializada para fortalecer sus habilidades artísticas y explorar nuevas oportunidades de desarrollo.