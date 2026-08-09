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Nuevo temblor en Junín: sismo de magnitud 4,7 remeció Satipo según IGP

El sismo de hoy registró a 25 kilómetros al noreste de Satipo y se produjo a una profundidad de 114 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El IGP fue el encargado de reportar el sismo en Junín, que se produjo en una zona de alta actividad sísmica.
El IGP fue el encargado de reportar el sismo en Junín, que se produjo en una zona de alta actividad sísmica. | Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 4,7 se registró a las 10:40 horas a 25 kilómetros al noreste de Satipo, en Junín. El temblor de hoy, 9 de agosto, tuvo una profundidad de 114 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X (antes Twitter). Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este domingo 9 de agosto se localizó a 25 kilómetros al noreste de Satipo, en el departamento de Junín.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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