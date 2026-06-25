Padres de familia de la institución educativa Fe y Alegría, en San Juan de Lurigancho, alertan sobre el riesgo que corren los estudiantes tras el aniego de una tubería de Sedapal. | Composición LR

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A más de un mes del aniego provocado por la rotura de una tubería matriz de Sedapal en San Juan de Lurigancho, padres de familia de la institución educativa Fe y Alegría denuncian que cientos de estudiantes continúan asistiendo a clases en condiciones que consideran peligrosas, pese a los informes técnicos que advierten daños severos en la infraestructura del plantel.

La emergencia ocurrió el 24 de mayo, cuando una fuga de agua impactó directamente parte del colegio, generando filtraciones, saturación del suelo y afectaciones estructurales. Desde entonces, según testimonios de los padres, la preocupación no ha cesado.

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“Los chicos siguen asistiendo en esas condiciones. Mi hija tiene miedo por el tanque. No podemos retirarla porque no hay vacantes y tampoco tenemos dinero para otro colegio”, contó a este medio una madre de familia que viene insistiendo desde hace semanas para que las autoridades atiendan el caso.

Las imágenes enviadas por los padres muestran paredes con humedad persistente, pintura desprendida y zonas donde el agua habría alcanzado una parte importante de los muros. Según denuncian, los trabajos realizados por Sedapal se limitaron a pintar algunas áreas dañadas, sin ejecutar medidas de contención más sólidas frente al riesgo.

Uno de los puntos que más alarma genera es la presencia de un enorme tanque de agua ubicado detrás del colegio, junto a una zona con desmonte y tierra removida. Los padres temen que un eventual deslizamiento o una nueva filtración puedan comprometer aún más la estabilidad del plantel.

“No han levantado un muro de contención fuerte. Ese tanque nos da miedo. Si vuelve a haber una fuga o se mueve la tierra, los más afectados serán nuestros hijos”, sostuvo la madre.

Informes técnicos advierten daños graves

La preocupación de las familias no solo responde a percepciones. Un informe técnico de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho concluyó que la institución presenta un 85% de afectación en su infraestructura, incluidos daños en bases de paredes, columnas y distintos ambientes.

El documento detalla que 92,21 metros lineales del cerco perimétrico resultaron comprometidos y al menos cuatro metros colapsaron, especialmente en la zona colindante al nivel inicial.

Además, el informe recomienda que Sedapal asuma la reparación de los daños ocasionados, así como labores de limpieza, desinfección, fumigación y retiro de escombros. También plantea la necesidad de un peritaje estructural independiente para determinar con precisión el estado real del colegio y las medidas urgentes que deben adoptarse.

A esto se suma un informe preliminar de Defensa Civil emitido en febrero de este año, antes del aniego, que ya había clasificado al colegio en condición de 'riesgo muy alto' debido a su estado de conservación.

Lo que responde el Minedu

Consultado por este medio, el Ministerio de Educación aseguró que antes del aniego no existía una declaratoria formal de inhabitabilidad del plantel. Sin embargo, reconoció que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) realizó una inspección posterior a la emergencia.

Según el Informe Técnico N.° 00006-2026, emitido el 26 de mayo, se identificaron múltiples daños: colapso de un tramo del cerco perimétrico, seis muros adicionales inestables, nueve paños de albañilería con suelo saturado y riesgo inminente de colapso, fisuras en aulas y socavación bajo una rampa.

Además, se alertó sobre problemas sanitarios, entre ellos focos infecciosos y la inoperatividad del pozo a tierra. Pese a ello, la UGEL 05 autorizó el retorno progresivo a la presencialidad mediante ambientes alternativos dentro de la institución, como biblioteca, capilla, salas de profesores, patios y aulas de refuerzo.

Según el Minedu, la directora del colegio, Flor Salas, comunicó formalmente el retorno mediante oficio el 4 de junio y las clases se retomaron por completo el 8 de junio. La República se contactó con ella para conocer su versión, pero indicó que no declararía a la prensa.

Sedapal se deslinda

Desde Sedapal señalaron que cumplieron con todas las labores que les correspondían a través de la empresa aseguradora encargada de la atención del siniestro. “Era nuestra responsabilidad atender el aniego. Los demás temas de infraestructura del colegio son responsabilidad del Ministerio de Educación”, indicaron.

En esa línea, César Montenegro, representante del seguro, sostuvo a este medio que incluso el área intervenida quedó “mejor de lo que estaba” y afirmó que la estructura principal no presenta daños que impidan su ocupación. No obstante, el propio Minedu reconoce que los trabajos en el pabellón afectado aún continúan y que dicho espacio permanece restringido.

Padres piden intervención urgente

Mientras las instituciones intercambian responsabilidades, los padres aseguran que la preocupación crece cada día y que sus hijos continúan estudiando con miedo. Algunos estudiantes, según denunciaron, reciben clases en espacios improvisados y en condiciones que no consideran adecuadas para garantizar un aprendizaje seguro.

Exigen que Pronied intervenga de inmediato para evaluar si corresponde una rehabilitación integral del plantel o una reubicación temporal de los alumnos. “Solo queremos que nuestros hijos estudien seguros. No queremos esperar a que pase una tragedia para que recién actúen”, reclamó la madre.

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