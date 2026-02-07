Peruanos residentes en España podrían regularizar su situación migratoria: estos serán los requisitos

El Gobierno español, a través del Consejo de Ministros, aprobó un decreto de regularización extraordinaria para inmigrantes en su territorio, con el objetivo de garantizar derechos y otorgar seguridad jurídica a miles de extranjeros. La norma, que modifica el Reglamento de Extranjería, aún debe completar el proceso legislativo antes de entrar en vigor.

Según el Cónsul General del Perú en Barcelona, Luis Pablo Salamanca Castro, la medida permitirá a los beneficiarios obtener una autorización de residencia legal por un año. “Actualmente se encuentra en una fase de consulta con la sociedad civil, autoridades cívicas, ONG e iglesia. Una vez procesada esa información, el texto será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y recién entonces entrará en vigencia”, señaló a Andina.

Requisitos para acceder a la regularización extraordinaria de inmigrantes en España

El proceso estará dirigido a personas extranjeras que residan en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una permanencia continua de al menos cinco meses al momento de presentar la solicitud. También podrán acceder los hijos menores de edad de los solicitantes y quienes hayan solicitado protección internacional antes de la misma fecha.

Entre los documentos principales que se requerirán figuran: el certificado de antecedentes penales, el pasaporte vigente y, para acreditar hijos menores, la partida de nacimiento. Este último trámite debe ser realizado por los padres o por una persona con poder legal debidamente acreditado. Cabe señalar que el certificado de antecedentes penales emitido en los consulados tiene una vigencia de tres meses, por lo que se recomienda gestionarlo una vez se publique oficialmente la norma.

De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español, las solicitudes podrán presentarse a partir de principios de abril, una vez concluidos los trámites de aprobación definitiva del Real Decreto. El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. La autorización de residencia tendrá una validez inicial de un año y permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el territorio español. Al finalizar este periodo, los beneficiarios deberán integrarse a los mecanismos ordinarios establecidos en el Reglamento de Extranjería.

Más de 500.000 inmigrantes se podrían beneficiar

Las autoridades destacan que la regularización busca ordenar situaciones ya existentes, ya que muchas personas beneficiarias trabajan actualmente en condiciones informales. Con la medida, podrán cotizar, pagar impuestos y acceder a servicios como salud y educación, con los mismos derechos y responsabilidades.

El proceso responde a una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y aprobada por amplia mayoría en el Congreso, aunque su tramitación parlamentaria estuvo bloqueada durante meses. Estiman que esta regularización extraordinaria podría beneficiar a unas 500.000 personas, principalmente de América Latina, entre ellas ciudadanos de Colombia, Perú y Honduras.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, la comunidad peruana continuó creciendo en 2024-2025, con unos 260.544 residentes de nacionalidad peruana registrados a enero de 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 18,6% respecto al año anterior.