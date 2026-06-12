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Sociedad

¿Terminaste la secundaria? Beca Perú 2026 abre más de 200 vacantes para estudios superiores

El proceso de inscripciones inicia el 15 de junio y cierra el 8 de julio. La postulación es gratuita y se realiza a través de la plataforma oficial del concurso.

Los peruanos que han terminado la educación secundaria pueden postular al segundo momento de Beca Perú 2026, que ofrece más de 200 vacantes para estudios superiores.
Los peruanos que han terminado la educación secundaria pueden postular al segundo momento de Beca Perú 2026, que ofrece más de 200 vacantes para estudios superiores. | Foto: Andina/Composición LR
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Los peruanos que culminaron la educación secundaria ya pueden prepararse para postular al segundo momento de la convocatoria Beca Perú 2026, iniciativa que ofrece más de 200 vacantes para cursar estudios superiores con apoyo de instituciones educativas privadas. El proceso es impulsado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y está dirigido a ciudadanos de cualquier edad que cumplan con los requisitos establecidos.

La convocatoria permitirá que los beneficiarios inicien una carrera profesional durante el segundo semestre de 2026 en universidades e institutos elegibles. La postulación será gratuita y estará disponible desde el 15 de junio hasta las 11.59 p. m. del 8 de julio a través de la plataforma oficial del concurso.

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Requisitos para postular a Beca Perú 2026

Las personas interesadas deberán haber concluido la educación secundaria y contar con una constancia de ingreso a un programa de estudios de una institución participante. Además, cada entidad donante establece condiciones específicas relacionadas con las vacantes disponibles y los beneficios otorgados.

Pronabec precisó que no existe límite de edad para participar en esta convocatoria. Asimismo, los postulantes podrán acceder a carreras de diversas áreas académicas que se desarrollan en distintas regiones del país.

¿Qué cubre la beca y cómo realizar la inscripción?

La cobertura de la beca dependerá de cada institución educativa que participa en el programa. En la mayoría de casos, los beneficios están orientados a financiar los costos académicos de los estudios superiores elegidos por el estudiante.

Los interesados deberán revisar las bases del concurso para conocer el número de vacantes disponibles por carrera, así como las condiciones priorizables que otorgan puntaje adicional durante la evaluación. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en el portal oficial de Beca Perú.

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