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Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

La selección peruana logró un triunfo clave ante México para seguir en zona de clasificación del grupo B del Mundial de Vóley Sub 17. ¿Cómo marchan las Matadorcitas en el torneo?

La selección peruana registra un triunfo y una derrota en el Mundial de Vóley Sub 17. Foto: FPV
La selección peruana registra un triunfo y una derrota en el Mundial de Vóley Sub 17. Foto: FPV
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La selección peruana mantiene la ilusión de avanzar de ronda en el Mundial de Vóley Sub 17. Luego de caer frente a Venezuela en la segunda jornada, las dirigidas por Marcello Bencardino lograron recuperarse y consiguieron un ajustado triunfo ante México.

De esta manera, las Matadorcitas todavía se mantienen en zona de clasificación y quedaron a un paso de los octavos de final.

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Tabla Mundial de Vóley Sub 17: ¿en qué posición va Perú?

La selección de China se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo B del Mundial de Vóley Sub 17; por su parte, la Bicolor ocupa la segunda casilla. Los 4 primeros avanzan a la siguiente ronda.

Grupo BPJPGPPSG:SPPuntos
China2206:06
Perú3117:55
Venezuela2215:44
Filipinas2113:43
México3126:82
Túnez2020:60

Resultados de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

La selección peruana registra un triunfo y una derrota en sus primeros partidos de la fase de grupos. Al combinado nacional le resta disputar tres partidos en el Liceo Particular Mixto, San Felipe (Chile).

  • Perú 3-0 (25-21, 26-24, 25-14) Túnez | Fecha 1
  • Perú 1-3 (23-25, 25-23, 25-27, 20-25) Venezuela | Fecha 2
  • Perú 3-2 (19-25, 25-23, 25-23, 22-25, 15-10) México | Fecha 3
  • Perú vs Filipinas | lunes 10 de agosto | 4.00 p. m. | Fecha 4
  • Perú vs China | martes 11 de agosto | 7.00 p. m. | Fecha 5

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¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 17 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Femenino de Vóley Sub 17 a través de sus distintas plataformas. Otra opción para seguir los duelos es a través del canal de YouTube de Volleyball World.

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