Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

La selección peruana registra un triunfo y una derrota en el Mundial de Vóley Sub 17. Foto: FPV

La selección peruana registra un triunfo y una derrota en el Mundial de Vóley Sub 17. Foto: FPV

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La selección peruana mantiene la ilusión de avanzar de ronda en el Mundial de Vóley Sub 17. Luego de caer frente a Venezuela en la segunda jornada, las dirigidas por Marcello Bencardino lograron recuperarse y consiguieron un ajustado triunfo ante México.

De esta manera, las Matadorcitas todavía se mantienen en zona de clasificación y quedaron a un paso de los octavos de final.

Tabla Mundial de Vóley Sub 17: ¿en qué posición va Perú?

La selección de China se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo B del Mundial de Vóley Sub 17; por su parte, la Bicolor ocupa la segunda casilla. Los 4 primeros avanzan a la siguiente ronda.

Grupo B PJ PG PP SG:SP Puntos China 2 2 0 6:0 6 Perú 3 1 1 7:5 5 Venezuela 2 2 1 5:4 4 Filipinas 2 1 1 3:4 3 México 3 1 2 6:8 2 Túnez 2 0 2 0:6 0

Resultados de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

La selección peruana registra un triunfo y una derrota en sus primeros partidos de la fase de grupos. Al combinado nacional le resta disputar tres partidos en el Liceo Particular Mixto, San Felipe (Chile).

Perú 3-0 (25-21, 26-24, 25-14) Túnez | Fecha 1

Perú 1-3 (23-25, 25-23, 25-27, 20-25) Venezuela | Fecha 2

Perú 3-2 (19-25, 25-23, 25-23, 22-25, 15-10) México | Fecha 3

Perú vs Filipinas | lunes 10 de agosto | 4.00 p. m. | Fecha 4

Perú vs China | martes 11 de agosto | 7.00 p. m. | Fecha 5

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Sub 17 2026?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Femenino de Vóley Sub 17 a través de sus distintas plataformas. Otra opción para seguir los duelos es a través del canal de YouTube de Volleyball World.