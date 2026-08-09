Mafias operaban 366 laboratorios móviles para elaborar cocaína

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Cinco laboratorios de elaboración de cocaína descubiertos en Madre de Dios evidencian la creciente propagación del narcotráfico en esta zona de la Amazonía, donde también la minería ilegal de oro no solo destruye miles de hectáreas de bosques y contamina ríos con mercurio, sino que fomenta bandas criminales, trata de personas y operan incluso en zonas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata.

Este sábado, las fuerzas del orden han confirmado las dinámicas cambiantes del mundo criminal, en Madre de Dios, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en Ucayali y el Putumayo.

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Si bien el hallazgo de los narcolaboratorios en el sector de Miraflores, distrito y provincia de Tahuamanu (Madre de Dios), no parecía ser complejos a gran escala, el hecho de que estuvieran convirtiendo pasta básica en clorhidrato de cocaína indica un nivel de conocimiento y equipo sofisticado.

La ubicación también es digna de mención. Tahuamanu es una provincia en la selva nororiental de la región de Madre de Dios. Su capital es la ciudad de Iberia y destaca por su gran riqueza natural, cruzada por la carretera Interoceánica y el río del mismo nombre.

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El descubrimiento de las fuerzas antinarcóticos sugiere que la producción de cocaína, así como la distribución de la misma, se está filtrando por Madre de Dios. Lo que no está claro es quién está controlando el narcotráfico en esta región selvática.

El país ha sido durante mucho tiempo refugio para narcotraficantes colombianos y mexicanos, pero hay indicios de que criminales peruanos y brasileños están tomando un papel más prominente, conforme los últimos reportes antinarcóticos.

La operación helitransportada en Tahuamanu permitió el hallazgo de los laboratorios, pero también la ubicación de 10 pozas de maceración (cubitanque, modelo colombiano) y dos campamentos.

“Encontramos más de siete toneladas de hoja de coca en proceso de maceración, 630 kilos de hojas de coca seca, 3.339 kilos de gasolina, 150 kilos de cal, dos kilos de soda cáustica, 467 kilos de cemento, además de armamento, maquinaria, fumigadora y celulares”, informó el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general PNP Leiby Huamán Daza.

Una red de narcolaboratorios

El incremento de operaciones de las fuerzas armadas y la Policía Nacional en el Vraem, Huallaga y Putumayo ha llevado a las organizaciones mafiosas a ingeniarse nuevas estrategias para evadir los controles cada vez más intensificados, según agentes de inteligencia de la Dirandro.

En lo que va del año, las fuerzas antinarcóticos han destruido más de 366 laboratorios de procesamiento de cocaína, infraestructuras que han revelado sofisticados complejos de producción que van desde los fijos hasta los móviles.

El primero de agosto fue detectado otro laboratorio en el centro poblado Bartolomé Herrera, distrito Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado (Huánuco). Ese mismo día se encontraron otros dos laboratorios y cuatro centros de acopio en el sector Amarillo, distrito José Crespo y Castillo, en la misma provincia mencionada.

Durante este periodo fueron inutilizadas también 25 pistas de aterrizaje clandestinas y decomisados 8,42 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados, utilizados para la elaboración de drogas.

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“Hasta junio desarticulamos 65 organizaciones criminales e impedimos el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas en el primer semestre son solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo”, afirmó el general Leiby Huamán.

Pese a las operaciones que se han intensificado, Perú se mantiene como el segundo productor mundial de cocaína, pese a que ha reducido los cultivos de hoja de coca por tercer año consecutivo, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida).

Las autoridades calculan una producción aproximada de unas 400 toneladas anuales de cocaína, aunque algunos expertos, como el exministro del Interior, Rubén Vargas, consideran que alcanzaría las 1.000 toneladas métricas.

El fenómeno del narcotráfico en Colombia ha dejado una profunda huella que hoy día es imitada por organizaciones criminales en el Perú. Anteriormente, los centros de producción de pasta básica de cocaína eran mucho más extensos, ocupando una gran área geográfica.

Según la explicación de un oficial de inteligencia de la Dirandro, antes para los narcotraficantes era importante producir droga en grandes cantidades, ahora le ponen más valor a la calidad del producto.

Además, los avances de inteligencia con la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial obligan a los narcotraficantes a diseñar laboratorios más pequeños, que llamen menos la atención y sean más difíciles de detectar.

Hoy las organizaciones criminales no tienen laboratorios propios como los carteles de droga de los años 90 y en la primera década del 2000. En la actualidad construyen estructuras contratando especialistas, reúnen una gran cantidad de PBC que convierten en clorhidrato y luego desmantelan el laboratorio para trasladarlo a otro lugar.

Se trata de laboratorios de producción de cocaína itinerantes. Son estructuras hechas de madera y plástico utilizadas por cortos periodos de tiempo.

Las 'caletas' en ambulancia, botes y autos

El estilo operativo colombiano basado en el uso de 'caletas' de alta ingeniería, la instalación de laboratorios móviles en selvas densas, y la adopción del perfil de los llamados 'narcos invisibles', constituye la franquicia criminal más copiada en el país.

El último tres de agosto fue intervenido el vehículo AVG-442 en el distrito de Pichanaki, en Chanchamayo, Junín. Ocultos en la parte posterior del tablero llevaba 44 paquetes con cocaína.

Pero uno de los hallazgos más sorprendentes ocurrió en la comunidad nativa Potsoteni, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Junín, donde fue intervenida una embarcación fluvial (peque peque) que escondía 210 ladrillos de cocaína. La mafia que embarcó esta ilícita mercancía perdió más de S/1.000.000.

Otro caso ocurrió este 9 de agosto en el distrito ayacuchano de Andrés Avelino Cáceres donde fue intervenida la ambulancia EQE-944, perteneciente al hospital de Kimbiri, con un cargamento de cocaína. Fueron detenidos Rubén Sáenz Vega (38) y Johans León Gutiérrez (40), presuntos integrantes de la banda criminal La Cruz Blanca. La carga de más de 50 ladrillos de cocaína estaba oculta en el compartimento donde iba una paciente.

Los agentes de la Dirandro afirman que las 'caletas' (compartimentos ocultos) han evolucionado de simples dobles fondos a complejas obras de ingeniería mecánica, electrónica y naval. Las organizaciones criminales modifican constantemente autos y embarcaciones para burlar los rigurosos controles de la Policía.

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El transporte por carreteras y por la vía fluvial cuenta con más de 120 modalidades de ocultamiento, indicaron las fuentes antinarcóticos.

Se han rastreado casi 130 pistas de aterrizaje ilegales

De acuerdo con la Dirandro, el Gobierno Regional de Ucayali, la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y la plataforma Open Street Map, la región Ucayali es una de las zonas clave para los narcotraficantes, principalmente por las múltiples pistas clandestinas y su cercanía con la frontera con Brasil.

Los bosques de esa región, así como de Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y Cusco, próximas al curso de los ríos, de trochas o vías e incluso en medio de territorios protegidos, son usados para la habilitación de pistas.

Según las autoridades, se han rastreado casi 130 pistas de aterrizaje ilegales en esas seis regiones. De ellas, 76 fueron confirmadas tras realizar entrevistas con líderes indígenas, comuneros y fiscales. De este grupo, 45 están en Ucayali y se habilitaron para servir al narcotráfico.

DATOS

Incautación. Este año la PNP decomisó 377 bienes vinculados al tráfico ilícito de drogas, entre ellos seis inmuebles, 248 vehículos, terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/3.000.000 en efectivo y 123 armas de fuego.

Vraem. En julio, las fuerzas del orden abatieron a Jhonny Curo Rojas, “camarada Richard”, mando militar del “Militarizado Partido Comunista del Perú” (MPCP), remanente narcoterrorista senderista.