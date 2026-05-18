HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El regreso de PPK y resultados oficiales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Alianza del Pacífico lanza beca para estudiar carreras de pregrado, posgrado y doctorados en Perú, México, Chile y Colombia: ¿quienes pueden postular?

Los beneficiarios contarán con cobertura integral que incluye manutención, alojamiento y seguro médico. Las becas abarcan estudios en gobernanza, economía, innovación y más.

Los seleccionados accederán a una cobertura integral durante el periodo de estudios.
Los seleccionados accederán a una cobertura integral durante el periodo de estudios. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, anunciaron la XVII Convocatoria 2026 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica. El programa busca fortalecer la formación profesional y académica de estudiantes, investigadores y docentes de los países miembros mediante intercambios en universidades e instituciones de educación superior de la región.

Para el segundo semestre de 2026, la iniciativa entregará hasta 350 becas distribuidas entre los cuatro países participantes, según informó Pronabec. Los beneficiarios podrán realizar estudios de pregrado, doctorado, investigaciones y estancias académicas en áreas vinculadas con gobernanza, economía, ingenierías, innovación, inteligencia artificial, medio ambiente y turismo.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Minedu confirma que no se harán nuevas convocatorias para Beca Generación del Bicentenario tras denuncias de estudiantes

lr.pe

¿Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de los países integrantes de la Alianza del Pacífico que cumplan con los siguientes perfiles:

  • Estudiantes de pregrado: Pueden participar quienes cursen carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, siempre y cuando hayan aprobado al menos el 50% de su plan de estudios al momento de la inscripción.
  • Estudiantes de doctorado: Interesados en realizar cursos, investigaciones o pasantías académicas.
  • Investigadores y docentes universitarios: Que deseen integrarse a grupos de investigación o dictar clases como profesores invitados en instituciones extranjeras.

¿Qué cubre la beca Alianza?

Los seleccionados accederán a una cobertura integral durante el periodo de estudios. Entre los beneficios se encuentran la manutención mensual, alojamiento, alimentación, transporte local e internacional, seguro médico y la exoneración de costos académicos como matrícula y pensiones universitarias, de acuerdo con los convenios vigentes entre las instituciones participantes.

Montos de manutención por país

  • Chile: 500.000 pesos chilenos mensuales para todos los becarios.
  • Colombia: 2.447.000 pesos colombianos mensuales para todos los becarios.
  • México: Una subvención mensual equivalente a entre cuatro y cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
  • Perú: La asignación mensual varía según el perfil académico:
  • Estudiantes de pregrado: S/2.275
  • Doctorandos y docentes: S/3.220

¿Cuál es el plazo para postular?

El cronograma establece que las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de mayo de 2026. La etapa de preselección se desarrollará entre el 26 y el 28 de mayo, mientras que la publicación de resultados finales se realizará el 16 de junio de 2026 a través de los canales oficiales de la Alianza del Pacífico. Los estudiantes peruanos deberán completar el proceso de manera virtual mediante el portal de Pronabec y gestionar de forma independiente la carta de aceptación de la universidad extranjera antes de presentar su postulación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Beca 18: Preocupantes cifras de alumnos que desaprueban dos o más veces el mismo curso

Beca 18: Preocupantes cifras de alumnos que desaprueban dos o más veces el mismo curso

LEER MÁS
Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec

Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec

LEER MÁS
Ministra de Educación no asistió al Congreso para responder por crisis de becas en Pronabec

Ministra de Educación no asistió al Congreso para responder por crisis de becas en Pronabec

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025