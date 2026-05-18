Los seleccionados accederán a una cobertura integral durante el periodo de estudios. | Foto: composición LR

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Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, anunciaron la XVII Convocatoria 2026 de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica. El programa busca fortalecer la formación profesional y académica de estudiantes, investigadores y docentes de los países miembros mediante intercambios en universidades e instituciones de educación superior de la región.

Para el segundo semestre de 2026, la iniciativa entregará hasta 350 becas distribuidas entre los cuatro países participantes, según informó Pronabec. Los beneficiarios podrán realizar estudios de pregrado, doctorado, investigaciones y estancias académicas en áreas vinculadas con gobernanza, economía, ingenierías, innovación, inteligencia artificial, medio ambiente y turismo.

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¿Quiénes pueden postular y cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de los países integrantes de la Alianza del Pacífico que cumplan con los siguientes perfiles:

Estudiantes de pregrado: Pueden participar quienes cursen carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, siempre y cuando hayan aprobado al menos el 50% de su plan de estudios al momento de la inscripción.

Pueden participar quienes cursen carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, siempre y cuando hayan aprobado al menos el de su plan de estudios al momento de la inscripción. Estudiantes de doctorado: Interesados en realizar cursos, investigaciones o pasantías académicas.

Interesados en realizar cursos, investigaciones o pasantías académicas. Investigadores y docentes universitarios: Que deseen integrarse a grupos de investigación o dictar clases como profesores invitados en instituciones extranjeras.

¿Qué cubre la beca Alianza?

Los seleccionados accederán a una cobertura integral durante el periodo de estudios. Entre los beneficios se encuentran la manutención mensual, alojamiento, alimentación, transporte local e internacional, seguro médico y la exoneración de costos académicos como matrícula y pensiones universitarias, de acuerdo con los convenios vigentes entre las instituciones participantes.

Montos de manutención por país

Chile: 500.000 pesos chilenos mensuales para todos los becarios.

500.000 pesos chilenos mensuales para todos los becarios. Colombia: 2.447.000 pesos colombianos mensuales para todos los becarios.

2.447.000 pesos colombianos mensuales para todos los becarios. México: Una subvención mensual equivalente a entre cuatro y cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Una subvención mensual equivalente a el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Perú: La asignación mensual varía según el perfil académico:

La asignación mensual varía según el perfil académico: Estudiantes de pregrado: S/2.275

S/2.275 Doctorandos y docentes: S/3.220

¿Cuál es el plazo para postular?

El cronograma establece que las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de mayo de 2026. La etapa de preselección se desarrollará entre el 26 y el 28 de mayo, mientras que la publicación de resultados finales se realizará el 16 de junio de 2026 a través de los canales oficiales de la Alianza del Pacífico. Los estudiantes peruanos deberán completar el proceso de manera virtual mediante el portal de Pronabec y gestionar de forma independiente la carta de aceptación de la universidad extranjera antes de presentar su postulación.