Tras el atentado, la empresa volvió a suspender sus operaciones. | Composición LR | Difusión

Tras el atentado, la empresa volvió a suspender sus operaciones. | Composición LR | Difusión

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La ola de violencia contra empresas de transporte no se detiene. Un chofer de la empresa de transporte interprovincial Z Buss resultó herido tras un ataque armado perpetrado por delincuentes en la carretera Panamericana Norte, a la altura del peaje de Puente Piedra.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad cuando realizaba su recorrido con pasajeros a bordo. Los atacantes cerraron el paso al vehículo y abrieron fuego hasta en siete ocasiones directamente contra la cabina del conductor.

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Chofer herido tras ataque a balazos

Se pudo conocer que uno de los proyectiles rozó la cabeza del trabajador, quien logró sobrevivir tras el atentado, mientras decenas de pasajeros permanecieron aterrorizados.

“Me indicó que una moto lineal con dos ocupantes le cierra el paso y, sin mediar palabra alguna, dispara justo en el lado izquierdo, el lado del conductor. Le disparan”, relató el representante de la compañía en RPP.

“Creo que uno de los proyectiles le ha rozado la cabeza. Dios es tan grande que no ha trascendido un poco más”, agregó. Tras el ataque, el conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, donde permanece bajo observación médica.

Z Buss suspende sus operaciones

A raíz de este nuevo atentado, la empresa anunció nuevamente la suspensión temporal de sus operaciones durante este jueves, como medida de seguridad para sus trabajadores y pasajeros.

El ataque se suma a una serie de hechos violentos que afectan a Z Buss en las últimas semanas. La empresa ha denunciado que no solo su sede principal, ubicada en el distrito de Independencia, ha sido blanco de ataques, sino también varios de sus trabajadores.

Extorsiones continúan pese a detenciones

Este nuevo atentado ocurre apenas unos días después de que la Policía Nacional del Perú capturara a dos presuntos implicados en las extorsiones dirigidas contra la empresa de transporte, que cubre rutas hacia el denominado Norte Chico.

Pese a estas detenciones, el reciente ataque evidencia que las amenazas y acciones criminales contra el sector transporte continúan, generando preocupación entre conductores, empresarios y pasajeros que cada día utilizan este servicio.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado ocurrido en Puente Piedra, mientras crece el reclamo de los transportistas por mayores medidas de seguridad frente al avance de las extorsiones y el crimen organizado.

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