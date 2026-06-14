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Sociedad

Sin viajes: ZBuss suspende todas sus operaciones tras tercer ataque extorsivo en menos de una semana

El último atentado ocurrió este domingo, cuando personas desconocidas dejaron una bomba molotov en la agencia. Aunque no detonó, condujo a la paralización total de los servicios.

La empresa de transporte ZBuss anunció la suspensión indefinida de sus operaciones tras un atentado extorsivo en su sede del Rímac, sumando al menos cinco ataques violentos en junio.
La empresa de transporte ZBuss anunció la suspensión indefinida de sus operaciones tras un atentado extorsivo en su sede del Rímac, sumando al menos cinco ataques violentos en junio.
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La empresa de transporte interprovincial ZBuss anunció la suspensión indefinida de todas sus operaciones luego de sufrir un nuevo atentado extorsivo en su sede principal del distrito del Rímac. Con este hecho, la compañía suma al menos cinco ataques violentos en lo que va de junio, entre explosivos, disparos y agresiones con piedras.

El último ataque ocurrió durante la madrugada de este domingo 14 de junio en la agencia ubicada en la cuadra 5 del jirón Cajamarca, donde desconocidos dejaron una bomba molotov junto a un mensaje con amenazas. Aunque el artefacto no llegó a detonar, el hecho encendió las alarmas y llevó a la empresa a paralizar por completo sus servicios.

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ZBuss se pronuncia: pasajeros y trabajadores afectados

A través de un comunicado interno, ZBuss señaló que la medida busca proteger la integridad de sus pasajeros y trabajadores ante la falta de garantías de seguridad frente a la ola de criminalidad.

La suspensión tomó por sorpresa a decenas de usuarios que acudieron a la sede del Rímac para abordar sus viajes hacia destinos como Huaral, Huacho y otras ciudades del país. Muchos recién se enteraron del cierre al encontrar las puertas cerradas y sin atención.

Entre los pasajeros afectados también había turistas extranjeros, quienes expresaron su preocupación por la situación. Otros usuarios cuestionaron la falta de respuesta de las autoridades frente al avance de las extorsiones que golpean al sector transporte.

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Policía investiga caso de extorsión

En el exterior de la agencia permanece el resguardo policial mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, trabajadores de la empresa evitaron brindar declaraciones por temor a represalias.

Los ataques contra ZBuss se intensificaron en junio. Inicialmente, la empresa había suspendido sus servicios en la zona norte de Lima tras atentados registrados en el distrito de Independencia, donde se reportó el uso de granadas, armas de fuego y piedras contra sus unidades y locales. No obstante, el reciente hecho en el Rímac terminó por extender la paralización a todas sus sedes.

Con más de 30 años de operación y una flota superior a 100 buses, ZBuss se convierte en una nueva víctima de la ola de extorsiones que afecta al transporte público e interprovincial en Lima y otras regiones del país.

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