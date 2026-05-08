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Conciertos GRATIS en Puente Piedra por el Día de la Madre: hora, lugar y artistas confirmados

Artistas de la talla de Marisol, Dilbert Aguilar y otros más serán las grandes atracciones de este concierto dedicado a las mamás de Puente Piedra.

El concierto en Puente Piedra tendrá a importantes cantantes y grupos de la cumbia peruana. Foto: Composición LR/Gemini.
El concierto en Puente Piedra tendrá a importantes cantantes y grupos de la cumbia peruana. Foto: Composición LR/Gemini.
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El Día de la Madre se celebrará a lo grande en Puente Piedra con un concierto gratuito que reunirá a reconocidos artistas de la cumbia peruana. El evento se realizará este sábado 9 de mayo y promete convertirse en uno de los espectáculos más concurridos del distrito, ya que cientos de familias podrán disfrutar de música en vivo y baile sin costo alguno.

La serenata organizada por el municipio busca homenajear a todas las madres en su día especial con una jornada de ritmo y entretenimiento. Desde tempranas horas, los asistentes podrán acudir al recinto para disfrutar de una noche diferente junto a importantes agrupaciones nacionales.

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¿En qué lugar de Puente Piedra se realizará el concierto gratis?

El concierto se llevará a cabo en el Estadio Municipal Arena Puente Piedra, ubicado al costado del mercado Huamantanga. El evento musical iniciará desde las 4.00 p. m. y contará con ingreso libre para todo el público.

La actividad se perfila como una de las principales celebraciones por el Día de la Madre en Lima Norte, ya que ofrecerá música en vivo y un ambiente familiar para quienes deseen festejar esta fecha de una manera distinta.

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¿Qué artistas se presentarán en el concierto gratis por el Día de la Madre?

El Día de la Madre está cada vez más cerca y en Puente Piedra ya se comenta una serenata que promete reunir a varios artistas conocidos de la cumbia peruana. El espectáculo contará con diferentes agrupaciones que pondrán a bailar a los asistentes durante varias horas.

En el escenario se presentarán Marisol y la Magia del Norte, Zafiro Sensual, Dilbert Aguilar, Grupo Corazón Sensual, String Karma y Orquesta Diamantes, en una jornada pensada para disfrutar de música en vivo y danzar.

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