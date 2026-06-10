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Sociedad

Jalador de la empresa Zbuss es atacado por presuntos extorsionadores: es el segundo atentado en menos de 24 horas

Z Buss ha sido blanco de tres ataques en menos de una semana, incluidos disparos y un intento de uso de granada, mientras las autoridades investigan una posible escalada de violencia en la zona.

La empresa interprovincial Z Buss fue atacada el 10 de junio en Independencia, donde un trabajador resultó herido tras recibir disparos de presuntos extorsionadores.
La empresa interprovincial Z Buss fue atacada el 10 de junio en Independencia, donde un trabajador resultó herido tras recibir disparos de presuntos extorsionadores. | Foto: difusión
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La violencia vinculada a las extorsiones contra empresas de transporte volvió a golpear a la empresa interprovincial Z Buss. Durante la tarde del miércoles 10 de junio, un trabajador que se desempeñaba como jalador de pasajeros fue atacado a balazos por presuntos delincuentes en las inmediaciones de una de las sedes de la compañía. El hecho ocurrió en el distrito de Independencia y dejó al hombre herido de bala a la altura del muslo izquierdo.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica. En la escena del atentado, los agresores dejaron un mensaje extorsivo atribuido a la organización criminal denominada La Federación, dirigido a empresas de transporte que cubren rutas hacia Huaral, Chancay, Huacho, Barranca, Huarmey, Huaraz, Churín y otros destinos del norte del país.

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Banda criminal La Federación se atribuyó el ataque

De acuerdo con la información preliminar, junto al lugar donde ocurrió el atentado se encontró una hoja de papel con amenazas dirigidas a transportistas y empresarios del sector. El documento exigía que las compañías se alinearan con la organización criminal y advertía represalias en caso de incumplimiento.

El texto señalaba: "Comunicado para los colectivos y buses que hacen la ruta Lima, Huaral, Chancay, Huacho, Barranca, Huarmey, Huaraz, Churín, etc. Alinearse con nosotros, caso omiso dejaremos choferes tirados", además de incluir un número telefónico para establecer contacto mediante WhatsApp.

Las autoridades investigan si el ataque forma parte de una escalada de amenazas contra empresas de transporte interprovincial que operan en la zona norte de Lima Metropolitana.

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Zbuss acumula tres ataques en menos de una semana

La empresa Zbuss se ha convertido en uno de los blancos recientes de la delincuencia vinculada a las extorsiones. El primer atentado ocurrió durante la madrugada del 5 de junio en una de sus sedes de la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia.

Según las investigaciones preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y realizaron al menos seis disparos contra la fachada del local. Aunque el negocio ya había cerrado al público, varios trabajadores permanecían en el interior. Afortunadamente, no se reportaron heridos. La Policía encontró impactos de bala en el portón principal y en una de las paredes del establecimiento.

Días después, la empresa volvió a ser atacada. Esta vez, dos individuos llegaron nuevamente en motocicleta y lanzaron una granada tipo piña contra la puerta principal de la sede. El explosivo no llegó a detonar gracias a la rápida reacción de una trabajadora que se encontraba en el lugar, quien logró alejar el artefacto hacia la pista antes de que explotara.

Tras ese incidente, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió para asegurar la zona y neutralizar la amenaza, mientras se restringía temporalmente el tránsito en el sector.

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