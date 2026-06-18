Trabaja en el aeropuerto Jorge Chávez: ofrecen más de 100 vacantes y solo necesitas secundaria completa
Las solicitudes serán recibidas el miércoles 24 de junio en el Centro de Empleo Aeroportuario del Callao. Conoce los únicos requisitos que necesitas para postular a esta convocatoria.
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Se abrió una oportunidad para trabajar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La empresa Aviation Security Group (ASC) lanzó una convocatoria en la que busca contratar a 100 personas para desempeñarse como agentes de seguridad en la principal puerta de ingreso y salida del Perú.
Los interesados deben presentarse este miércoles 24 de junio en el Centro de Empleo Aeroportuario y entregar la documentación solicitada. La compañía precisó que, entre los requisitos, se exige que los postulantes cuenten con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para muchos ciudadanos.
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Requisitos y beneficios del trabajo
El puesto ofrecido por ASC es el de Oficial de Seguridad Aeroportuaria. Para postular, no es necesario contar con experiencia previa, pero sí cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener secundaria completa
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos
- Ganas de crecer laboralmente
Según la empresa, los seleccionados serán incorporados a planilla y gozarán de los beneficios de ley, así como de oportunidades de desarrollo profesional.
Fecha y lugar exactos para postular
Para ser considerados en la evaluación laboral, los interesados deben asistir de manera presencial el miércoles 24 de junio al Centro de Empleo Aeroportuario, ubicado en la calle Corde 1 S/N, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Quilca, en el Callao. El horario de atención será de 9.00 a. m. a 12.00 m.
Los postulantes necesitan llevar su hoja de vida (CV) y su Documento Nacional de Identidad (DNI), según la convocatoria difundida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao.
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