Más de 100 vacantes para oficiales de seguridad serán habilitadas | Composición LR / Andina

Más de 100 vacantes para oficiales de seguridad serán habilitadas | Composición LR / Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Se abrió una oportunidad para trabajar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La empresa Aviation Security Group (ASC) lanzó una convocatoria en la que busca contratar a 100 personas para desempeñarse como agentes de seguridad en la principal puerta de ingreso y salida del Perú.

Los interesados deben presentarse este miércoles 24 de junio en el Centro de Empleo Aeroportuario y entregar la documentación solicitada. La compañía precisó que, entre los requisitos, se exige que los postulantes cuenten con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para muchos ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Requisitos y beneficios del trabajo

El puesto ofrecido por ASC es el de Oficial de Seguridad Aeroportuaria. Para postular, no es necesario contar con experiencia previa, pero sí cumplir con los siguientes requisitos:

Tener secundaria completa

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos

Ganas de crecer laboralmente

Según la empresa, los seleccionados serán incorporados a planilla y gozarán de los beneficios de ley, así como de oportunidades de desarrollo profesional.

Fecha y lugar exactos para postular

Para ser considerados en la evaluación laboral, los interesados deben asistir de manera presencial el miércoles 24 de junio al Centro de Empleo Aeroportuario, ubicado en la calle Corde 1 S/N, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Quilca, en el Callao. El horario de atención será de 9.00 a. m. a 12.00 m.

Los postulantes necesitan llevar su hoja de vida (CV) y su Documento Nacional de Identidad (DNI), según la convocatoria difundida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.