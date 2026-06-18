HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Trabaja en el aeropuerto Jorge Chávez: ofrecen más de 100 vacantes y solo necesitas secundaria completa

Las solicitudes serán recibidas el miércoles 24 de junio en el Centro de Empleo Aeroportuario del Callao. Conoce los únicos requisitos que necesitas para postular a esta convocatoria.

Más de 100 vacantes para oficiales de seguridad serán habilitadas
Más de 100 vacantes para oficiales de seguridad serán habilitadas | Composición LR / Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Se abrió una oportunidad para trabajar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La empresa Aviation Security Group (ASC) lanzó una convocatoria en la que busca contratar a 100 personas para desempeñarse como agentes de seguridad en la principal puerta de ingreso y salida del Perú.

Los interesados deben presentarse este miércoles 24 de junio en el Centro de Empleo Aeroportuario y entregar la documentación solicitada. La compañía precisó que, entre los requisitos, se exige que los postulantes cuenten con secundaria completa, lo que amplía las posibilidades para muchos ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

lr.pe

Requisitos y beneficios del trabajo

El puesto ofrecido por ASC es el de Oficial de Seguridad Aeroportuaria. Para postular, no es necesario contar con experiencia previa, pero sí cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener secundaria completa
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos
  • Ganas de crecer laboralmente

Según la empresa, los seleccionados serán incorporados a planilla y gozarán de los beneficios de ley, así como de oportunidades de desarrollo profesional.

Fecha y lugar exactos para postular

Para ser considerados en la evaluación laboral, los interesados deben asistir de manera presencial el miércoles 24 de junio al Centro de Empleo Aeroportuario, ubicado en la calle Corde 1 S/N, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Quilca, en el Callao. El horario de atención será de 9.00 a. m. a 12.00 m.

Los postulantes necesitan llevar su hoja de vida (CV) y su Documento Nacional de Identidad (DNI), según la convocatoria difundida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Inauguran moderno centro de control aéreo con inversión de US$9,1 millones: beneficiará a 45 millones de pasajeros con alta tecnología

Inauguran moderno centro de control aéreo con inversión de US$9,1 millones: beneficiará a 45 millones de pasajeros con alta tecnología

LEER MÁS
MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

LEER MÁS
Vía Expresa Santa Rosa en riesgo: CCL advierte impacto en acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Vía Expresa Santa Rosa en riesgo: CCL advierte impacto en acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

LEER MÁS
Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
Combi choca a mototaxi y mata a joven padre de familia en Santa Anita: chofer fugó sin brindar ayuda

Combi choca a mototaxi y mata a joven padre de familia en Santa Anita: chofer fugó sin brindar ayuda

LEER MÁS
Incendio de bus de transporte público genera fuerte tráfico en av. Caquetá y obstruye vía exclusiva del Metropolitano

Incendio de bus de transporte público genera fuerte tráfico en av. Caquetá y obstruye vía exclusiva del Metropolitano

LEER MÁS
Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025