Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

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El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la tercera jornada nos trae grandes partidos. Alianza Lima buscará el triunfo ante Alianza Atlético en Matute para lograr el liderato, mientras que Sport Boys visita a Atlético Grau en Piura.

Por otra parte, Sporting jugará de local, mientras que Universitario tendrá que ir a la altura de Cusco para enfrentar a Cienciano en el partido más atractivo de la fecha.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones mientras se vienen disputando los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Melgar 2 2 +3 6 2. Sport Huancayo 3 2 +3 6 3. Universitario 2 2 +2 6 4. Los Chankas 3 2 0 6 5. Juan Pablo 2 1 +2 4 6. Alianza Lima 2 1 +1 4 7. Cusco 2 1 +2 3 8. Sport Boys 2 1 +1 3 9. Atlético Grau 2 1 0 3 10. Deportivo Garcilaso 2 1 0 3 11. Sporting Cristal 2 1 0 3 12. Alianza Atlético 2 1 -1 3 13. CD Moquegua 2 0 0 2 14. Comerciantes Unidos 3 0 -1 2 15. UTC 2 0 -2 1 16. FC Cajamarca 3 0 -3 1 17. ADT 2 0 -3 0 18. Cienciano 2 0 -4 0

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 19 13 +23 44 2. Los Chankas 20 12 +4 40 3. Universitario 19 10 +11 35 4. FBC Melgar 19 10 +12 34 5. Cienciano 19 10 +8 33 6. Cusco FC 19 9 -1 30 7. Deportivo Garcilaso 19 8 +3 29 8. Alianza Atlético 19 6 +1 24 9. Comerciantes Unidos 20 5 -3 23 10. Sporting Cristal 19 6 -2 22 11. Sport Huancayo 20 6 -7 22 12. Sport Boys 19 6 -3 21 13. Deportivo Moquegua 19 5 -7 20 14 Juan Pablo II 19 5 -16 20 15. ADT 19 5 -2 19 16. Atlético Grau 19 5 -6 19 17. FC Cajamarca 20 4 -8 17 18. UTC 19 4 -7 12

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos | Finalizado

Sábado 1 de agosto

FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo | Finalizado

| Finalizado Atlético Grau vs Sport Boys | Hora: 3.30 p. m.

Cusco vs UTC | Hora: 6.00 p. m.

| Hora: 6.00 p. m. Alianza Lima vs Alianza Atlético | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 2 de agosto