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Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones y qué clubes pelean la baja. Alianza Lima jugará en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que Universitario viajará al Cusco.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal buscan ganar el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal buscan ganar el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la tercera jornada nos trae grandes partidos. Alianza Lima buscará el triunfo ante Alianza Atlético en Matute para lograr el liderato, mientras que Sport Boys visita a Atlético Grau en Piura.

Por otra parte, Sporting jugará de local, mientras que Universitario tendrá que ir a la altura de Cusco para enfrentar a Cienciano en el partido más atractivo de la fecha.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones mientras se vienen disputando los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Melgar22+36
2.Sport Huancayo32+36
3.Universitario22+26
4.Los Chankas3206
5.Juan Pablo21+24
6.Alianza Lima21+14
7.Cusco21+23
8.Sport Boys21+13
9.Atlético Grau2103
10.Deportivo Garcilaso2103
11.Sporting Cristal2103
12.Alianza Atlético21-13
13.CD Moquegua2002
14.Comerciantes Unidos30-12
15.UTC20-21
16.FC Cajamarca30-31
17.ADT20-30
18.Cienciano20-40

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1913+2344
2.Los Chankas2012+440
3.Universitario1910+1135
4.FBC Melgar1910+1234
5.Cienciano1910+833
6.Cusco FC199-130
7.Deportivo Garcilaso198+329
8.Alianza Atlético196+124
9.Comerciantes Unidos205-323
10.Sporting Cristal196-222
11.Sport Huancayo206-722
12.Sport Boys196-321
13.Deportivo Moquegua195-720
14Juan Pablo II195-1620
15.ADT195-219
16.Atlético Grau195-619
17.FC Cajamarca204-817
18.UTC194-712

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

  • Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos | Finalizado

Sábado 1 de agosto

  • FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo | Finalizado
  • Atlético Grau vs Sport Boys | Hora: 3.30 p. m.
  • Cusco vs UTC | Hora: 6.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Alianza Atlético | Hora: 8.30 p. m.

Domingo 2 de agosto

  • Sporting Cristal vs Juan Pablo II | Hora: 11.00 a. m.
  • ADT vs Deportivo Garcilaso | Hora: 1.15 p. m.
  • Moquegua vs Melgar | Hora: 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Universitario | Hora: 6.30 p. m.
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