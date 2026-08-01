Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones y qué clubes pelean la baja. Alianza Lima jugará en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que Universitario viajará al Cusco.
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El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la tercera jornada nos trae grandes partidos. Alianza Lima buscará el triunfo ante Alianza Atlético en Matute para lograr el liderato, mientras que Sport Boys visita a Atlético Grau en Piura.
Por otra parte, Sporting jugará de local, mientras que Universitario tendrá que ir a la altura de Cusco para enfrentar a Cienciano en el partido más atractivo de la fecha.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones mientras se vienen disputando los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Melgar
|2
|2
|+3
|6
|2.
|Sport Huancayo
|3
|2
|+3
|6
|3.
|Universitario
|2
|2
|+2
|6
|4.
|Los Chankas
|3
|2
|0
|6
|5.
|Juan Pablo
|2
|1
|+2
|4
|6.
|Alianza Lima
|2
|1
|+1
|4
|7.
|Cusco
|2
|1
|+2
|3
|8.
|Sport Boys
|2
|1
|+1
|3
|9.
|Atlético Grau
|2
|1
|0
|3
|10.
|Deportivo Garcilaso
|2
|1
|0
|3
|11.
|Sporting Cristal
|2
|1
|0
|3
|12.
|Alianza Atlético
|2
|1
|-1
|3
|13.
|CD Moquegua
|2
|0
|0
|2
|14.
|Comerciantes Unidos
|3
|0
|-1
|2
|15.
|UTC
|2
|0
|-2
|1
|16.
|FC Cajamarca
|3
|0
|-3
|1
|17.
|ADT
|2
|0
|-3
|0
|18.
|Cienciano
|2
|0
|-4
|0
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima marcha en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Universitario y Melgar siguen de cerca a los blanquiazules.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|19
|13
|+23
|44
|2.
|Los Chankas
|20
|12
|+4
|40
|3.
|Universitario
|19
|10
|+11
|35
|4.
|FBC Melgar
|19
|10
|+12
|34
|5.
|Cienciano
|19
|10
|+8
|33
|6.
|Cusco FC
|19
|9
|-1
|30
|7.
|Deportivo Garcilaso
|19
|8
|+3
|29
|8.
|Alianza Atlético
|19
|6
|+1
|24
|9.
|Comerciantes Unidos
|20
|5
|-3
|23
|10.
|Sporting Cristal
|19
|6
|-2
|22
|11.
|Sport Huancayo
|20
|6
|-7
|22
|12.
|Sport Boys
|19
|6
|-3
|21
|13.
|Deportivo Moquegua
|19
|5
|-7
|20
|14
|Juan Pablo II
|19
|5
|-16
|20
|15.
|ADT
|19
|5
|-2
|19
|16.
|Atlético Grau
|19
|5
|-6
|19
|17.
|FC Cajamarca
|20
|4
|-8
|17
|18.
|UTC
|19
|4
|-7
|12
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 3 del Torneo Clausura
Viernes 31 de julio
- Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos | Finalizado
Sábado 1 de agosto
- FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo | Finalizado
- Atlético Grau vs Sport Boys | Hora: 3.30 p. m.
- Cusco vs UTC | Hora: 6.00 p. m.
- Alianza Lima vs Alianza Atlético | Hora: 8.30 p. m.
Domingo 2 de agosto
- Sporting Cristal vs Juan Pablo II | Hora: 11.00 a. m.
- ADT vs Deportivo Garcilaso | Hora: 1.15 p. m.
- Moquegua vs Melgar | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs Universitario | Hora: 6.30 p. m.