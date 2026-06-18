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Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

Las multas empezarán a aplicarse tras culminar una campaña de sensibilización sobre el uso de ciclovías ante el incremento de la importación y uso de vehículos eléctricos en el país.

PNP aplicará sanciones contra motos eléctricas que circulen en ciclovías a partir de agosto
PNP aplicará sanciones contra motos eléctricas que circulen en ciclovías a partir de agosto | Composición LR / Andina
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La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, anunció que a partir del 2 de agosto del 2026 impondrá sanciones contra los conductores de motocicletas eléctricas que circulen en ciclovías. Asimismo, las multas alcanzarán a los usuarios que no cuenten con los documentos exigidos por ley.

La medida fue anunciada este 18 de junio durante el inicio de una campaña de orientación para promover el uso adecuado de las ciclovías en Miraflores. Estas acciones de sensibilización se desarrollarán durante 45 días en las jurisdicciones de tránsito de Lima norte, centro y sur y, al cabo de ese periodo, comenzará la aplicación de las penalidades.

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Motos eléctricas por la pista y con documentos en regla

Según recordó la PNP, las motocicletas eléctricas forman parte de la categoría L, que agrupa a los vehículos de dos y tres ruedas. Debido a esa condición, no pueden circular por la ciclovía —autorizada solo para bicicletas y scooters— y deben desplazarse por la pista, al igual que las motocicletas convencionales.

Asimismo, precisó que estas unidades deben cumplir con los mismos requisitos documentarios exigidos a otros vehículos motorizados, tales como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la licencia de conducir, además de portar el equipamiento de protección acorde con el tipo de vehículo.

Estos son los requisitos para obtener una placa de rodaje

La institución señaló que los ciudadanos pueden obtener una placa de rodaje mediante los procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Para ello, deben presentar la siguiente documentación:

  • Comprobante de compra del vehículo (boleta o factura), en el que consten el número de serie, el chasis y demás datos de identificación de la unidad.
  • Documento de identidad del propietario (DNI, carné de extranjería u otro documento válido).
  • Ficha de inscripción del vehículo en la Sunarp.

Finalmente, la PNP instó a los conductores a regularizar su situación antes del inicio de las sanciones y a utilizar correctamente las ciclovías, con el fin de contribuir a una circulación más segura para todos los usuarios de la vía pública.

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