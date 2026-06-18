HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Crisis política: ¿Cómo ven a Keiko Fujimori y al Perú desde el extranjero? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Mujer es asesinada por sicarios cuando regresaba de trabajar en la Zona Monumental del Callao

La Policía, mediante la División de Investigación Criminal, investiga el caso y revisa cámaras de seguridad. El crimen ha alarmado a los vecinos, dado que ocurrió cerca de la zona turística.

El asesinato se dio en la zona turística que es visitada a diario por decenas de ciudadanos.
El asesinato se dio en la zona turística que es visitada a diario por decenas de ciudadanos. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Una mujer identificada como Norma Chasarro Alfaro fue asesinada a balazos la noche del miércoles en la zona monumental del Callao. La víctima recibió nueve disparos por parte de presuntos sicarios cuando retornaba de su centro de trabajo y estaba a pocos metros de llegar a su vivienda.

El crimen ocurrió alrededor de las 8.30 p. m. en las inmediaciones del jirón Libertad, una vía cercana a la iglesia Matriz del primer puerto. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la mujer mientras caminaba hacia su domicilio.

TE RECOMENDAMOS

JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Disparan contra combi de Los Chaperitos en Carabayllo: ataque dejó a chofer y pasajera heridos

lr.pe

Ataque directo contra la víctima

Según los testigos, uno de los ocupantes descendió del vehículo y abrió fuego directamente contra ella. Tras perpetrar el ataque, ambos sujetos huyeron rápidamente por las calles aledañas sin intercambiar palabra alguna con la mujer.

Vecinos y amigos de Norma Chasarro intentaron auxiliarla de inmediato y la trasladaron a un centro de salud cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, falleció durante el trayecto.

Los residentes de la zona señalaron que no tuvo oportunidad de reaccionar ante la rapidez con la que actuaron los atacantes. Asimismo, indicaron que el homicidio se produjo a escasa distancia de la cuadra donde residía.

PUEDES VER: Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

lr.pe

Diligencias tras el asesinato

Tras el crimen, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) asumieron las diligencias para esclarecer las circunstancias y el móvil del asesinato. La Policía recopila testimonios y evidencias en la escena del crimen, además de revisar las cámaras de seguridad que podrían haber registrado la ruta de escape de los responsables.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos debido a que la sede de la Divincri se encuentra a poca distancia del lugar donde ocurrió el atentado. La zona monumental del Callao es uno de los principales espacios turísticos del primer puerto, pues alberga museos, galerías y restaurantes que reciben visitantes a diario.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y buscan determinar si la víctima había recibido amenazas previas o si existía algún antecedente que permita identificar el móvil del crimen.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Atención, vecino chalaco! El Metropolitano llegaría a Callao con corredores exclusivos, metro y hasta teleférico

¡Atención, vecino chalaco! El Metropolitano llegaría a Callao con corredores exclusivos, metro y hasta teleférico

LEER MÁS
Pulmón verde en riesgo: vecinos alertan muerte de árboles trasladados por la Vía Expresa Santa Rosa

Pulmón verde en riesgo: vecinos alertan muerte de árboles trasladados por la Vía Expresa Santa Rosa

LEER MÁS
La megaobra de 35 kilómetros que unirá el Callao con 11 distritos de Lima en 2034 y reducirá viajes de más de una hora a solo 5 minutos: así avanza el proyecto

La megaobra de 35 kilómetros que unirá el Callao con 11 distritos de Lima en 2034 y reducirá viajes de más de una hora a solo 5 minutos: así avanza el proyecto

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

Padre de menor fallecido en comisaría de Manchay rechaza presunta muerte autoinfligida: “Lo torturaron”

LEER MÁS
Sandra Covone y Daniel Navarro, la pareja de montañistas que falleció sepultada en la avalancha del nevado Tocllaraju, Áncash

Sandra Covone y Daniel Navarro, la pareja de montañistas que falleció sepultada en la avalancha del nevado Tocllaraju, Áncash

LEER MÁS
Incendio de bus de transporte público genera fuerte tráfico en av. Caquetá y obstruye vía exclusiva del Metropolitano

Incendio de bus de transporte público genera fuerte tráfico en av. Caquetá y obstruye vía exclusiva del Metropolitano

LEER MÁS
Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 17 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

Confirmado | Motos eléctricas que circulen en ciclovías serán sancionadas desde agosto, según la PNP

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025