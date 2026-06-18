Mujer es asesinada por sicarios cuando regresaba de trabajar en la Zona Monumental del Callao

El asesinato se dio en la zona turística que es visitada a diario por decenas de ciudadanos. | Composición LR

El asesinato se dio en la zona turística que es visitada a diario por decenas de ciudadanos. | Composición LR

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Una mujer identificada como Norma Chasarro Alfaro fue asesinada a balazos la noche del miércoles en la zona monumental del Callao. La víctima recibió nueve disparos por parte de presuntos sicarios cuando retornaba de su centro de trabajo y estaba a pocos metros de llegar a su vivienda.

El crimen ocurrió alrededor de las 8.30 p. m. en las inmediaciones del jirón Libertad, una vía cercana a la iglesia Matriz del primer puerto. De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la mujer mientras caminaba hacia su domicilio.

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Ataque directo contra la víctima

Según los testigos, uno de los ocupantes descendió del vehículo y abrió fuego directamente contra ella. Tras perpetrar el ataque, ambos sujetos huyeron rápidamente por las calles aledañas sin intercambiar palabra alguna con la mujer.

Vecinos y amigos de Norma Chasarro intentaron auxiliarla de inmediato y la trasladaron a un centro de salud cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala, falleció durante el trayecto.

Los residentes de la zona señalaron que no tuvo oportunidad de reaccionar ante la rapidez con la que actuaron los atacantes. Asimismo, indicaron que el homicidio se produjo a escasa distancia de la cuadra donde residía.

Diligencias tras el asesinato

Tras el crimen, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) asumieron las diligencias para esclarecer las circunstancias y el móvil del asesinato. La Policía recopila testimonios y evidencias en la escena del crimen, además de revisar las cámaras de seguridad que podrían haber registrado la ruta de escape de los responsables.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos debido a que la sede de la Divincri se encuentra a poca distancia del lugar donde ocurrió el atentado. La zona monumental del Callao es uno de los principales espacios turísticos del primer puerto, pues alberga museos, galerías y restaurantes que reciben visitantes a diario.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y buscan determinar si la víctima había recibido amenazas previas o si existía algún antecedente que permita identificar el móvil del crimen.

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