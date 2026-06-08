MTC: corredor logístico conectaría el Aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay con inversión de US$20 millones ¿cuándo operaría?

Inversión de US$20 millones en corredor logístico para agilizar flujo de carga en comercio electrónico. | Composición LR

Inversión de US$20 millones en corredor logístico para agilizar flujo de carga en comercio electrónico. | Composición LR

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), informó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedaría conectado con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay mediante un corredor logístico destinado a impulsar el flujo de mercancías vinculadas al comercio electrónico procedente de Asia hacia Sudamérica.

La entidad precisó que la iniciativa contempla una inversión de US$20 millones y que el proyecto estaría operativo antes de fines de este año. Con ello, se busca fortalecer la conectividad logística del país.

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Jorge Chávez y Chancay: corredor logístico facilitaría el envío de productos desde Asia

Según el MTC, la futura conexión que habría entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto de Chancay permitirá integrar el transporte marítimo, terrestre y aéreo para agilizar el traslado de mercancías.

Este corredor logístico facilitará el envío de productos de comercio electrónico provenientes de Asia hacia distintos países de Sudamérica, aprovechando la capacidad operativa de ambas infraestructuras.

Modelo logístico 'mar-tierra-aire' para la distribución regional

Según Lima Airport Partners (LAP), esta conexión forma parte de un modelo logístico denominado 'mar-tierra-aire', cuyo objetivo es convertir a Lima en un centro regional de distribución de carga internacional.

El MTC explicó que el esquema aprovechará la conectividad marítima del Puerto de Chancay para trasladar la carga por vía terrestre hasta el Jorge Chávez, desde donde será distribuida por vía aérea hacia diferentes destinos de la región.

Infraestructura y fortalecimiento del comercio exterior

Como parte de la iniciativa, se implementará un almacén de carga de 6.885 metros cuadrados con conexión directa a las operaciones aeroportuarias. Esta infraestructura permitirá optimizar el tránsito de mercancías dentro de la cadena logística.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentra actualmente cerca del 90% de la carga aérea nacional, situación que lo convierte en un punto clave para la articulación con el Puerto de Chancay.

Con esta integración logística, el MTC señaló que busca reducir tiempos y costos logísticos, fortalecer el comercio exterior e impulsar el desarrollo de un Sistema Portuario Nacional moderno y eficiente.