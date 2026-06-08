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Aeropuerto Jorge Chávez se conectará con Puerto de Chancay: MTC anuncia corredor de US$20 millones para distribuir carga de Asia

La integración busca reducir tiempos y costos logísticos y estaría lista hacia fines de 2026 para mejorar el flujo de carga de comercio electrónico, según el sector.

El proyecto de conexión estaría listo para fines de 2026
El proyecto de conexión estaría listo para fines de 2026 | Foto: MTC
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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se conectará con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay a través de un corredor logístico que estaría listo antes de que termine 2026. El proyecto tendrá una inversión de US$20 millones y permitirá captar la carga de comercio electrónico procedente de Asia para distribuirla en la región, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez amplía vuelos hacia Europa y Norteamérica: estos son los nuevos destinos, según el MTC

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¿Cómo funcionará esta conexión en Perú?

De acuerdo con el MTC, el esquema plantea aprovechar la conectividad marítima del Puerto de Chancay para trasladar la carga por vía terrestre hacia el principal aeropuerto del país, desde donde será distribuida por vía aérea a distintos mercados de la región. La conexión forma parte de un modelo logístico 'mar-tierra-aire' que busca convertir a Lima en un centro regional de distribución de carga internacional.

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Asimismo, como parte del proyecto se implementará un moderno almacén de carga de 6.885 metros cuadrados, con conexión directa a las operaciones aeroportuarias, infraestructura que permitirá optimizar el tránsito de mercancías. Con esta integración, se busca reducir tiempos y costos logísticos y reforzar el posicionamiento del Perú como plataforma estratégica entre Asia y Sudamérica.

Eje clave para la articulación

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentra cerca del 90% de la carga aérea nacional, lo que lo posiciona como un eje clave para la articulación con el puerto de Chancay y el fortalecimiento del comercio exterior. La consolidación del proyecto es parte del desarrollo de un Sistema Portuario Nacional moderno y eficiente, que el MTC impulsa para consolidar al Perú como el principal referente portuario y logístico de la región.

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