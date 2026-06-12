Inauguran moderno centro de control aéreo con inversión de US$9,1 millones: beneficiará a 45 millones de pasajeros con alta tecnología

Corpac ha inaugurado la modernización de su Centro de Control de Tránsito Aéreo, mejorando la gestión del espacio aéreo nacional y la seguridad operacional. | Foto: Andina

Corpac ha inaugurado la modernización de su Centro de Control de Tránsito Aéreo, mejorando la gestión del espacio aéreo nacional y la seguridad operacional. | Foto: Andina

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La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) inauguró la modernización integral de su Centro de Control de Tránsito Aéreo, una infraestructura clave para la gestión del espacio aéreo peruano. El proyecto, que demandó una inversión de US$9,1 millones, incorpora tecnología de última generación destinada a fortalecer la seguridad operacional y optimizar la navegación aérea en todo el país.

La nueva plataforma beneficiará de manera directa a cerca de 45 millones de pasajeros que utilizan anualmente el transporte aéreo en Perú. Además, permitirá una gestión más eficiente del creciente flujo de vuelos nacionales e internacionales, con lo que consolidará al país entre los referentes tecnológicos de la región en materia de control aeronáutico.

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Nueva tecnología permitirá optimizar rutas y reforzar la seguridad aérea

La modernización fue ejecutada por la empresa española Indra e incluyó la implementación del sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) Managair. Esta plataforma integra en tiempo real información procedente de radares, sistemas de vigilancia, comunicaciones y planes de vuelo, lo que facilita una supervisión más precisa de las operaciones aéreas.

Según Corpac, la tecnología ya se encuentra operativa desde finales de marzo y ha superado todas las pruebas técnicas y operacionales requeridas. Entre sus principales beneficios destacan la optimización de rutas, la reducción de riesgos en el espacio aéreo, una mejor comunicación entre controladores y aeronaves, así como la disminución de retrasos en los vuelos.

Centro de control cubre el 97% de las aerovías del país

Como parte del proceso de modernización, más de 240 controladores aéreos y especialistas aeronáuticos recibieron capacitación especializada tanto en el Perú como en el extranjero para operar el nuevo sistema. Esta preparación busca fortalecer las capacidades técnicas del personal frente al crecimiento sostenido del transporte aéreo.

El Centro de Control de Tránsito Aéreo opera con el respaldo de ocho radares estratégicamente ubicados en diferentes regiones del país, lo que permite cubrir el 97% de las aerovías del espacio aéreo peruano, además de rutas sobre el territorio continental y marítimo.