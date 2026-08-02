Ernesto Zunini solicita investigar y suspender temporalmente a Julian Pérez tras presunta agresión a su expareja

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ernesto Zunini, diputado y vocero titular de la bancada de Juntos por el Perú, solicitó —mediante un oficio— a la comisión de Disciplina del partido la inmediata investigación y suspensión temporal de Juan Pérez Malqui, diputado señalado por presuntamente haber agredido a su expareja mientras duren las pesquisas.

En el documento, el representante de la bancada sostiene que los hechos investigados revisten especial gravedad, al considerar que constituirían una conducta incompatible con los principios de ética y de respeto hacia la mujer. Por ello, pide el inicio inmediato de las acciones disciplinarias.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Suspenden sesión del Consejo de Ministros que debía evaluar pedido de facultades al Legislativo

El oficio señala que la Comisión de Disciplina debe actuar en el marco de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, con el objetivo de procesar el caso de acuerdo con los procedimientos establecidos. La solicitud fue remitida 2 de agosto y está dirigida a los integrantes de dicha comisión para que adopten las medidas correspondientes.

Pérez Malqui permaneció retenido en la Comisaría de San Miguel luego de ser denunciado por su expareja por presunta violencia psicológica. Según la información disponible, la agraviada llegó a la dependencia policial visiblemente afectada y solicitó ingresar al baño debido a un malestar físico.