La buena noticia para peruanos que viven en España: MTC facilitará la renovación y duplicado de licencias de conducir
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) implementará un sistema digital para el canje de brevete en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para optimizar procesos.
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Los peruanos que residen en España pronto podrán renovar y solicitar duplicados de sus licencias de conducir desde los consulados peruanos, sin necesidad de viajar al país para realizar estos trámites. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsa esta medida como parte de un proceso de modernización que también incluye una plataforma digital para agilizar el canje de brevetes ante las autoridades españolas.
La iniciativa forma parte del convenio de cooperación entre el MTC y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ello, ambas entidades adecuaron el Sistema Nacional de Conductores (SNC), herramienta que servirá para gestionar estos procedimientos de manera remota desde las sedes consulares. Además, completaron jornadas de capacitación, pruebas funcionales y validaciones técnicas previas a la puesta en marcha del servicio.
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Pruebas iniciarán este mes
El MTC informó que los módulos destinados a estos trámites serán instalados en los consulados peruanos en España. Las primeras pruebas de funcionamiento están programadas para comenzar el 16 de junio como parte de la marcha blanca del sistema, etapa que permitirá verificar su operatividad antes de su implementación definitiva.
La entidad también desarrolló un servicio web que facilitará la validación de las licencias peruanas durante los procesos de canje en España. Gracias a esta herramienta, las autoridades españolas podrán comprobar de forma automática la autenticidad y vigencia de los documentos emitidos en el Perú.
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Sistema reducirá tiempos de validación
Actualmente, la plataforma opera en fase piloto en la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid. Durante este periodo, las autoridades españolas evalúan su desempeño mediante consultas automatizadas que funcionan en paralelo al mecanismo tradicional.
Según el MTC, este sistema optimizará el intercambio de información entre las entidades competentes de ambos países y reducirá los tiempos de validación, lo que permitirá agilizar los trámites de canje para miles de peruanos que residen en España.