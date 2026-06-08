Más de 1,000 conductores intervenidos sin licencia y 2,558 autos al depósito en lo que va del 2026

La ATU reforzó los operativos de fiscalización en la capital para reducir la informalidad en el transporte público | Foto: composición LR/ATU

La ATU reforzó los operativos de fiscalización en la capital para reducir la informalidad en el transporte público | Foto: composición LR/ATU

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Durante los primeros cinco meses del 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ejecutó operativos de control en distintos puntos de la capital con el objetivo de reducir la informalidad en el transporte público. Estas acciones se realizaron de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP) y se enfocaron en supervisar taxis y vehículos de traslado de pasajeros que operan sin cumplir requisitos legales.

Las intervenciones estuvieron dirigidas a reforzar la seguridad de los usuarios, tras detectar un alto número de conductores que no contaban con la habilitación correspondiente. Las autoridades intensificaron las revisiones en rutas urbanas y zonas de alta circulación, en el marco de las disposiciones vigentes del estado de emergencia.

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En ese periodo se identificó a 1,064 choferes que prestaban servicio sin licencia adecuada, mientras que 2,558 unidades fueron enviadas a depósitos por infringir normas del transporte urbano. Entre las faltas más recurrentes se registraron la falta de autorización para operar, el incumplimiento de rutas establecidas y la prestación de servicios informales de tipo colectivo.

Intervienen 439 vehículos obsoletos con fines de chatarreo

Las acciones de control sumaron 394 operativos en diferentes avenidas de Lima y Callao, donde se levantaron 4,701 actas de fiscalización. De este total, la mayoría estuvo vinculada a casos de transporte informal, lo que refleja la persistencia de este problema en la movilidad urbana de la capital.

Asimismo, se reportó la intervención de 439 vehículos con más de 30 años de antigüedad, considerados en condiciones inadecuadas para circular y potencialmente sujetos a procesos de chatarreo. Estas unidades representaban un riesgo por su estado de conservación y operación prolongada.

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Peligro y deuda en las vías: detectan millones en multas y cientos de autos sin SOAT

Dentro de las revisiones también se detectó que 535 vehículos circulaban sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigente, mientras que 509 no contaban con Certificado de Inspección Técnica Vehicular actualizado. Estas condiciones evidencian incumplimientos clave en los requisitos mínimos de seguridad para el transporte público.

Adicionalmente, se identificaron 909 unidades con multas pendientes que superan los 46 millones de soles. Las sanciones establecidas contemplan multas equivalentes al 50% de una UIT, además del internamiento del vehículo en depósito cuando se detecta conducción sin la categoría o autorización correspondiente para el servicio de transporte de pasajeros.