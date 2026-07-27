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Un nuevo brote de sarampión se confirmó en la región Loreto. Se trata de cuatro casos reportados en el distrito de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas. La detención de estos episodios ha llevado a la Defensoría del Pueblo a solicitar al Gobierno Nacional que adopte medidas inmediatas y refuerce la respuesta sanitaria para interrumpir la cadena de transmisión del virus.

"Esta situación requiere una intervención oportuna, articulada y proporcional al riesgo epidemiológico, orientada a interrumpir las cadenas de transmisión, cerrar las brechas de vacunación y prevenir la aparición de nuevos casos en otras provincias y distritos de la región", señaló la institución a través de un comunicado este 27 de julio.

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Defensoría pide la intervención del Ministerio de Salud

El organismo indicó que las acciones frente al brote detectado no deben recaer únicamente en las capacidades operativas y presupuestales del Gobierno Regional de Loreto, por lo que solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) brindar asistencia técnica y operativa inmediata a la Dirección Regional de Salud y a los servicios de salud de Alto Amazonas.

Asimismo, pidió garantizar la disponibilidad suficiente y oportuna de vacunas contra el sarampión, así como de los insumos y el equipo necesario para facilitar el desplazamiento de las brigadas de vacunación y de vigilancia epidemiológica, a fin de intensificar la búsqueda activa de casos sospechosos, priorizando a niños que no cuenten con el esquema de vacunación completa. Las acciones deberán incorporar un enfoque territorial e intercultural y coordinarse con autoridades comunales, líderes indígenas e intérpretes, según la entidad.

Sarampión avanza en el Perú: ya se registran cerca de 1.000 casos confirmados

Según la Sala situacional de Sarampión del Minsa, hasta el 13 de julio en el país se registraron 989 casos confirmados de la enfermedad. Las regiones que reportan los pacientes son Puno, Arequipa, Moquegua, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Tacna, Lambayeque, Lima y Junín.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación, por lo que resulta fundamental asegurar una respuesta rápida ante la identificación de casos confirmados. Para lograrlo, la Defensoría también solicitó que se implemente una estrategia intensiva de comunicación de riesgo que proporcione información oficial, clara, oportuna y culturalmente pertinente, con énfasis en las localidades donde se han identificado casos y en aquellas que presentan menores coberturas de vacunación.

Casos de sarampión en Perú

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