HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Incendio en La Victoria: la ‘China Yessenia’ es acusada de ordenar el atentado que dejó 10 muertos

Los testimonios recogidos por la PNP apuntan a Yessenia Ureta como la presunta autora intelectual del siniestro. En un hecho anterior, un detenido la vinculó con un ataque similar en la zona.

Mujer es sindicada de ordenar el ataque que acabó con la vida de 10 personas
Mujer es sindicada de ordenar el ataque que acabó con la vida de 10 personas | Composición LR / Cuarto Poder
Escuchar
Resumen
Compartir

El incendio que acabó con la vida de 10 personas en un inmueble del jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria, sigue generando nuevas revelaciones. Las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a que el siniestro habría sido provocado como parte de una disputa entre mafias por controlar el territorio donde operan mototaxis eléctricas de transporte informal.

Además del móvil del ataque, una interrogante que se mantenía sin respuesta hasta el momento era quién habría sido el autor intelectual de este violento atentado. Sin embargo, un reportaje de Cuarto Poder reveló que Yessenia Ureta Vargas, alias la 'China Yessenia', sería la mujer que ordenó ejecutar este hecho luego de protagonizar una pelea callejera que terminó perdiendo contra una integrante de una organización rival, según testimonios recabados por la PNP.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Incendio en La Victoria: PNP identifica a presuntos responsables del siniestro que habría sido provocado

lr.pe

Una venganza por una pelea previa de la 'China Yessenia' habría motivado la orden del incendio

De acuerdo con el dominical de América Noticias, semanas antes del siniestro, Yessenia Ureta se vio involucrada en una pelea en la calle con otra mujer. El conflicto se habría originado porque cada una integraría una de las mafias que busca controlar una zona donde operan mototaxis eléctricas, en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra y la avenida Aviación.

La 'China Yessenia', presunta integrante de Los Vikingos, ubicados en el cerro San Cosme, se agarró a golpes y terminó siendo derrotada por una mujer del grupo Las Cachinas de Cercado, que radican en la zona de Manzanilla. Tras esta disputa, la parte que terminó más afectada se habría contactado con sicarios para ordenar que se quemen las motos ubicadas en los exteriores del inmueble de la familia Vílchez Moscoso, en Manzanilla, como un acto de venganza. El fuego, sin embargo, alcanzó la vivienda de la familia y provocó la muerte por asfixia de 10 de sus integrantes, entre ellos cinco menores de edad.

La 'China Yessenia' y sus antecedentes en el incendio de motos como acto de represalia

Según Cuarto Poder, esta no es la primera vez que Yessenia Ureta es vinculada con ataques a motos eléctricas de la facción rival o al cobro de cupos. El 10 de julio de 2026, tras un incidente similar que se registró en Cercado de Lima, la PNP capturó a un ciudadano venezolano que la vinculó con el atentado. "La ‘China Yessenia’ junto a su marido ‘Pimpollo’ me dieron un explosivo para colocarlo a fuera de un local junto con un papel", confesó el detenido. La PNP continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y poner a los responsables frente a la justicia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Medallista bolivariano de bádminton es asesinado mientras celebraba con amigos en La Victoria

Medallista bolivariano de bádminton es asesinado mientras celebraba con amigos en La Victoria

LEER MÁS
Padre que perdió a su esposa y tres hijos en voraz incendio en La Victoria pide justicia: "No pude salvarlos"

Padre que perdió a su esposa y tres hijos en voraz incendio en La Victoria pide justicia: "No pude salvarlos"

LEER MÁS
Incendio en La Victoria: PNP identifica a presuntos responsables del siniestro que habría sido provocado

Incendio en La Victoria: PNP identifica a presuntos responsables del siniestro que habría sido provocado

LEER MÁS
Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

Feria con ingreso libre por Fiestas Patrias 2026: conciertos, danzas, concursos y actividades culturales para disfrutar sin gastar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

Indecopi multa a PedidosYa con S/20.790 por incluir propina en su servicio de delivery sin autorización de cliente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carnet universitario: ¿aplica medio pasaje en temporada de vacaciones de instituto o universidad?

Carnet universitario: ¿aplica medio pasaje en temporada de vacaciones de instituto o universidad?

LEER MÁS
¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

¿A qué hora abrirán Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y otros supermercados del Perú este 28 y 29 de julio?

LEER MÁS
¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 26 de julio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

LEER MÁS
Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025