Incendio en La Victoria: la ‘China Yessenia’ es acusada de ordenar el atentado que dejó 10 muertos

Mujer es sindicada de ordenar el ataque que acabó con la vida de 10 personas | Composición LR / Cuarto Poder

Mujer es sindicada de ordenar el ataque que acabó con la vida de 10 personas | Composición LR / Cuarto Poder

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El incendio que acabó con la vida de 10 personas en un inmueble del jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria, sigue generando nuevas revelaciones. Las primeras diligencias realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a que el siniestro habría sido provocado como parte de una disputa entre mafias por controlar el territorio donde operan mototaxis eléctricas de transporte informal.

Además del móvil del ataque, una interrogante que se mantenía sin respuesta hasta el momento era quién habría sido el autor intelectual de este violento atentado. Sin embargo, un reportaje de Cuarto Poder reveló que Yessenia Ureta Vargas, alias la 'China Yessenia', sería la mujer que ordenó ejecutar este hecho luego de protagonizar una pelea callejera que terminó perdiendo contra una integrante de una organización rival, según testimonios recabados por la PNP.

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Una venganza por una pelea previa de la 'China Yessenia' habría motivado la orden del incendio

De acuerdo con el dominical de América Noticias, semanas antes del siniestro, Yessenia Ureta se vio involucrada en una pelea en la calle con otra mujer. El conflicto se habría originado porque cada una integraría una de las mafias que busca controlar una zona donde operan mototaxis eléctricas, en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra y la avenida Aviación.

La 'China Yessenia', presunta integrante de Los Vikingos, ubicados en el cerro San Cosme, se agarró a golpes y terminó siendo derrotada por una mujer del grupo Las Cachinas de Cercado, que radican en la zona de Manzanilla. Tras esta disputa, la parte que terminó más afectada se habría contactado con sicarios para ordenar que se quemen las motos ubicadas en los exteriores del inmueble de la familia Vílchez Moscoso, en Manzanilla, como un acto de venganza. El fuego, sin embargo, alcanzó la vivienda de la familia y provocó la muerte por asfixia de 10 de sus integrantes, entre ellos cinco menores de edad.

La 'China Yessenia' y sus antecedentes en el incendio de motos como acto de represalia

Según Cuarto Poder, esta no es la primera vez que Yessenia Ureta es vinculada con ataques a motos eléctricas de la facción rival o al cobro de cupos. El 10 de julio de 2026, tras un incidente similar que se registró en Cercado de Lima, la PNP capturó a un ciudadano venezolano que la vinculó con el atentado. "La ‘China Yessenia’ junto a su marido ‘Pimpollo’ me dieron un explosivo para colocarlo a fuera de un local junto con un papel", confesó el detenido. La PNP continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y poner a los responsables frente a la justicia.

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