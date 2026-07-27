¿Quién es Luis Galarreta, el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Keiko Fujimori? | Difusión

¿Quién es Luis Galarreta, el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Keiko Fujimori? | Difusión

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Con 55 años de edad y una trayectoria parlamentaria iniciada en 2006, el abogado Luis Galarreta asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, según lo señalado por la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria anunció a Luis Galarreta Velarde como el próximo presidente del Consejo de Ministros (PCM). Asimismo, anunció que el economista Elmer Cuba asumirá la cartera de Economía y Finanzas (MEF), mientras que el periodista Carlos Espá encabezará el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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"He visto en Lucho a un hombre leal, trabajador y profundamente comprometido con el Perú. Un hombre que nunca ha permitido que la adversidad doblegue sus convicciones ni su voluntad de servir. Le he pedido que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia y que su gestión se mida por los resultados", expresó Fujimori.

Por su parte, Galarreta indicó que asumirá el premierato y tendrá como prioridad combatir la inseguridad ciudadana, impulsar las inversiones, generar empleo formal y reducir la pobreza mediante el diálogo con diversos sectores políticos y sociales.



"Ya tenemos el fenómeno El Niño encima, estamos muy retrasados con lo que ha hecho el actual gobierno. Hemos encontrado en cada sector mucho retraso; sin embargo, estamos trabajando para empezar con todo el tema relacionado a la precaución del fenómeno El Niño", señaló.

Formación académica

Abogado de profesión, Luis Galarreta estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres y cuenta con una especialización en Finanzas y Banca por la Universidad San Ignacio de Loyola, además de estudios de maestría en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Internacional de La Rioja en Perú.

En el ámbito internacional, tomó el Curso de Excelencia de la Fundación FAES en Madrid, España, y realizó una pasantía de formación política en la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, Alemania.

Su trayectoria política comenzó a finales de la década de los 80 en el Movimiento Libertad. Actualmente, integra el Parlamento Andino y es el secretario general de Fuerza Popular.

Periodo 2006–2011: Primeros años en el Congreso

Luis Galarreta inició su trayectoria parlamentaria en el periodo 2006–2011 representando a Lima. Durante este primer quinquenio ejerció la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Asimismo, fue secretario de la Comisión de Constitución y Reglamento, y miembro titular del Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En 2009 renunció a Renovación Nacional y al año siguiente se afilió al Partido Popular Cristiano.

Periodo 2011–2016: Vicepresidencia y comisiones

En las elecciones generales de 2011 fue reelegido congresista por Lima con la Alianza Por el Gran Cambio. Durante este periodo legislativo ocupó la tercera vicepresidencia del Congreso de la República entre 2015 y 2016, integrando la Mesa Directiva.

Previamente presidió nuevamente la Comisión de Economía y participó en comisiones ordinarias de defensa del consumidor, transportes y relaciones exteriores. Además, formó parte de comisiones investigadoras. En 2015 renunció al Partido Popular Cristiano.

Periodo 2016–2019: Presidencia del Parlamento

Para las elecciones de 2016 integró como invitado la lista de Fuerza Popular, obteniendo un nuevo mandato parlamentario. Durante esta etapa desempeñó los cargos de presidente del Congreso de la República, presidente de la Comisión Permanente, de la Junta de Portavoces y del Consejo Directivo durante el periodo 2017–2018.

En este último periodo legislativo continuó como integrante de la Comisión de Economía.

Actualmente, es nombrado como presidente del Consejo de Ministros durante la gestión de Keiko Fujimori.