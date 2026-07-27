Elmer Cuba llega al MEF: el reto de mantener la estabilidad fiscal e impulsar el crecimiento económico

La gestión de Elmer Cuba en el MEF estará marcada por la presentación del Presupuesto 2027 y la defensa de las reglas fiscales. | Composición LR/ Difusión

La gestión de Elmer Cuba en el MEF estará marcada por la presentación del Presupuesto 2027 y la defensa de las reglas fiscales. | Composición LR/ Difusión

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La llegada de Elmer Cuba al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno de Keiko Fujimori para mantener la estabilidad fiscal y, al mismo tiempo, responder a una de las principales críticas de la economía peruana: que el crecimiento todavía no se refleja con fuerza en los hogares.

El nuevo titular del MEF asumirá una cartera que conserva una de las principales fortalezas del país, la estabilidad macroeconómica, pero que también enfrenta presiones acumuladas en las cuentas públicas, un mayor compromiso de gasto y dificultades para convertir los recursos del Estado en mejores servicios para la población.

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Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, la primera tarea de Cuba debe estar en ordenar las finanzas públicas luego de un periodo en el que la reducción del déficit fiscal estuvo favorecida por una mejora extraordinaria de los ingresos.

"El principal desafío es sanear las cuentas públicas después de un manejo bastante prolijo. Si bien el déficit fiscal se ha reducido, es por una recaudación excepcional que ha permitido absorber el exceso de gasto por iniciativas del Congreso y cierta permisividad del Ejecutivo", explicó.

Castilla señaló que la mejora fiscal reciente debe observarse con cautela, debido a que una parte importante del aumento de los ingresos provino del buen momento de los precios internacionales de los minerales, especialmente del cobre y el oro.

En esa misma línea, Mario Vergara, economista y docente de Posgrado de ESAN, sostuvo que Cuba deberá iniciar su gestión con una revisión de las medidas que han generado mayores compromisos para el Estado y con una estrategia orientada a recuperar el orden presupuestario.

"El objetivo debe ser frenar el deterioro de las cuentas públicas y restaurar la disciplina presupuestaria", señaló.

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Para Vergara, la revisión de normas con impacto fiscal, la lucha contra la evasión tributaria y una mejor utilización de los recursos públicos serán parte de la agenda que deberá atender el nuevo ministro.

Ambos especialistas coinciden en que Cuba recibe un MEF con fortalezas reconocidas, pero también con una mayor presión sobre el gasto y la necesidad de mantener la confianza en la economía peruana.

Durante su presentación tras asumir el cargo, Cuba adelantó que una de sus primeras tareas será revisar las normas aprobadas en los últimos años que tienen impacto sobre las finanzas públicas.

"Ha habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal. Vamos a reevaluar cada una de ellas, y seguramente un par tendríamos que cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal", sostuvo.

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Elmer Cuba deberá ordenar las cuentas públicas y enfrentar las presiones sobre el presupuesto

El manejo fiscal será uno de los primeros frentes de atención para la nueva gestión. En los últimos años, el Perú acumuló mayores compromisos de gasto debido a medidas aprobadas con impacto permanente sobre el presupuesto, mientras aumentaron las demandas por mayores recursos para distintos sectores.

Las reglas fiscales, que establecen límites para evitar que el déficit y la deuda aumenten a niveles difíciles de sostener, serán un punto central en la gestión del nuevo ministro.

Castilla considera que una de las primeras pruebas de Cuba será la presentación del Presupuesto 2027, prevista para el primer mes de gestión, ya que este deberá respetar las reglas fiscales vigentes. "Su prueba más importante la tiene un mes entrado al Gobierno, porque tiene que presentar la ley de presupuesto del año 2027. Probablemente tendrá que haber algún cambio para compatibilizarla con las reglas fiscales, porque la ley de presupuesto tiene que ser consecuente con esas reglas", señaló.

El exministro explicó que el reto estará en compatibilizar las propuestas planteadas durante la campaña con la capacidad financiera del Estado, sin generar presiones que afecten la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Otro punto de atención será la dependencia de ingresos vinculados al ciclo minero. Si bien el aumento de la recaudación tributaria ha permitido mejorar los resultados fiscales, una parte de esos recursos depende de factores externos que pueden cambiar.

Por ello, la gestión del MEF deberá buscar fuentes de ingresos más permanentes y fortalecer la administración tributaria, especialmente mediante acciones contra la evasión y la informalidad.

Elmer Cuba tendrá el reto de que el crecimiento económico llegue a los hogares

El nuevo ministro también recibirá una economía con una brecha pendiente: mientras los indicadores macroeconómicos muestran una recuperación, muchos ciudadanos todavía no perciben una mejora similar en sus ingresos o en sus condiciones de vida.

Durante su presentación, Cuba reconoció esta situación y señaló que uno de los objetivos de su gestión será lograr que el crecimiento se refleje en mejores empleos y servicios públicos.

"La población todavía no ha sentido sus salarios, su bienestar, ese crecimiento. La meta es en los próximos años hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos", afirmó.

Vergara sostuvo que la evaluación de la gestión de Cuba no dependerá únicamente de mantener bajo control variables como inflación, deuda o déficit, sino de su capacidad para conectar esos resultados con la realidad de las familias.

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"El principal desafío no estará en la teoría macroeconómica, donde cuenta con amplia trayectoria técnica y experiencia como exdirector del BCRP, sino en la traducción del crecimiento en el bolsillo de la población y en la gestión político-fiscal", explicó.

Para ello, el MEF tendrá que enfrentar problemas que limitan el crecimiento del país, como la informalidad laboral, los bajos niveles de productividad y las dificultades del Estado para ejecutar adecuadamente los recursos asignados.

Mejorar la ejecución del gasto y la productividad marcarán la agenda económica

Una de las tareas pendientes del Estado es mejorar la capacidad para convertir el presupuesto público en obras y servicios que lleguen a la población. El problema no solo está en cuánto dinero tiene el Estado, sino en su capacidad para convertir esos recursos en resultados. Un presupuesto que no se ejecuta no se traduce en carreteras, hospitales o servicios que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

Cada año, gobiernos regionales y municipios enfrentan dificultades para ejecutar completamente los recursos destinados a infraestructura, mientras continúan brechas en sectores como agua, transporte, salud y educación.

En ese escenario, la gestión del MEF tendrá que trabajar en mejorar la calidad del gasto público y fortalecer la coordinación con las entidades encargadas de ejecutar proyectos.

La inversión privada también formará parte de la agenda, pero dentro de una discusión más amplia sobre cómo elevar la capacidad productiva del país y generar empleo formal.

La gestión de Elmer Cuba será observada por su capacidad para mantener la estabilidad económica del Perú, pero también por los resultados que consiga en un objetivo pendiente: que el crecimiento deje de ser solo un dato macroeconómico y tenga una expresión más concreta en la vida de los ciudadanos.