Precio del dólar hoy en Perú, lunes 27 de julio de 2026: Cotización y tipo de cambio en bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Trump oficializó arancel de 12,5% para Perú: medida aplicará a exportaciones vinculadas al trabajo forzoso
- Hidrocarburos en Perú: cambios regulatorios tras cinco años con solo tres perforaciones exploratorias
MOMENTOS DESTACADOS
¿Cuánto está el dólar en Sunat?
El dólar en Sunat se encuentra en S/3,399 la compra y S/3,411 la venta.
Tipo de cambio: dólar inicia en S/3,380 inicia este lunes 27 de julio
El tipo de cambio del dólar inició a la baja este lunes 27 de julio y se ubicó sobre los S/3,380, según datos preliminares del portal de cotización internacional de divisas de Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 27 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta.
Precio del dólar hoy, lunes 27 de julio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Cuánto está el dólar en Sunat?
El dólar en Sunat se encuentra en S/3,399 la compra y S/3,411 la venta.
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.
Tipo de cambio: dólar inicia en S/3,380 inicia este lunes 27 de julio
El tipo de cambio del dólar inició a la baja este lunes 27 de julio y se ubicó sobre los S/3,380, según datos preliminares del portal de cotización internacional de divisas de Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de julio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600