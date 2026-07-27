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Una mujer con discapacidad visual fue víctima de hostigamiento durante un recorrido que realizó para exponer las dificultades que enfrenta a diario para movilizarse por la vía pública. El hecho más llamativo se registró en los exteriores de la estación Villa El Salvador de la Línea 1 del Metro de Lima, cuando vendedoras ambulantes se acercaron para atacarla verbalmente.

En imágenes captadas por el programa 'Arriba mi gente' de Latina Televisión, se observa a las mujeres comerciantes increparle por transitar por el lugar, pese a ser un espacio de uso público. "Qué mala eres. Todos los días ella no pasa, yo recién la veo. Puede pasar, (pero) que nos deje trabajar, por qué le hacen propaganda. Lo hacen para que nos saquen de acá", se le escucha decir a una de las trabajadoras.

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Mujer con discapacidad visual es atacada por exponer obstáculos para movilizarse en la vía pública

La persona que tuvo que soportar esta situación se llama María Fernanda y tiene 23 años. El programa televisivo grababa con ella un reportaje para exponer, a través de su experiencia, las dificultades que atraviesan a diario las personas con discapacidad visual para transportarse en la capital. En su caso, estas complicaciones se registran desde que sale de su casa en el distrito Comas con dirección a su trabajo en Villa El Salvador.

Durante su recorrido, la joven tuvo que superar diversos elementos que obstruían su paso por veredas y accesos de la vía pública, como sombrillas de heladerías, vehículos mal estacionados y cargamentos de madera. Sin embargo, lo más difícil que le tocó pasar fue escuchar los gritos de vendedoras ambulantes en los exteriores de la estación del tren de Villa El Salvador que al verla acompañada de las cámaras de televisión se acercaron para intentar intimidarla.

Ambulantes hostigaron con gritos y sirenas a joven invidente por caminar en la vía pública

Los ataques del grupo de comerciantes se produjeron pese a que ni el reportero ni la mujer con discapacidad visual buscaron algún tipo de interacción con ellos. Al ver que el periodista salió en defensa de la joven y siguió con la grabación de su reportaje, los ambulantes continuaron lanzando mensajes ofensivos. Además, uno de los trabajadores fue captado siguiendo por detrás a la mujer y el reportero con una sirena de emergencia encendida.

María Fernanda aseguró que esta situación se repite cada vez que tiene que transitar por el lugar, mientras que el reportero no dudó en calificar los hechos como un ataque directo contra una persona vulnerable. "Lo que quiero dejar en evidencia es la hostilidad con la cual los ambulantes vienen a ponernos una sirena, a gritarnos o decirnos que cuánto nos están pagando (…). Esto definitivamente tiene que ser visto por las autoridades", terminó señalando el hombre de prensa.

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