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Suspensión de la emisión del brevete electrónico a nivel nacional: esto es lo que le falta a la MML para reestablecer el servicio

Desde el 22 de abril, la Municipalidad de Lima asumió la emisión de licencias de conducir. Sin embargo, el formato electrónico aún no está disponible para los conductores de la región.

Mientras tanto, el brevete electrónico ya opera en otras regiones como Cajamarca y La Libertad, ofreciendo ventajas como validez legal, portabilidad digital y verificación de autenticidad.
Mientras tanto, el brevete electrónico ya opera en otras regiones como Cajamarca y La Libertad, ofreciendo ventajas como validez legal, portabilidad digital y verificación de autenticidad. | Foto: Andina/Composición LR
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La emisión del brevete o licencia electrónica en Lima Metropolitana continúa suspendida mientras la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) culmina un proceso de adecuación técnica y administrativa requerido para reactivar este servicio. Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que precisó que la medida forma parte de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad digital, interoperabilidad y validación establecidos por la normativa vigente.

Desde el 22 de abril, la MML asumió la emisión y entrega de licencias de conducir de clase A dentro de su jurisdicción, luego de la transferencia de funciones realizada por el MTC. Sin embargo, la implementación del formato electrónico requiere ajustes previos antes de volver a estar disponible para los conductores de Lima Metropolitana.

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¿Por qué sigue suspendida la emisión del brevete electrónico en Lima?

Según explicó el MTC a la Agencia Andina, la Municipalidad de Lima debe completar una etapa de adecuación técnica que permita garantizar el correcto funcionamiento del sistema digital y el cumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de documentos.

Mientras tanto, la licencia de conducir electrónica continúa vigente en otras regiones del país. Actualmente, esta modalidad ya opera en los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad, donde forma parte de los procesos de modernización de los servicios públicos.

El sector también indicó que otros gobiernos regionales podrán implementar el brevete electrónico siempre que cumplan con condiciones relacionadas con la interoperabilidad de sistemas, firma digital y mecanismos de notificación electrónica.

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¿Qué ventajas tiene la licencia de conducir electrónica?

La licencia electrónica tiene la misma validez legal que el brevete físico, pero permite a los conductores portar el documento de manera digital y acceder a él desde dispositivos electrónicos. Además, incorpora mecanismos de seguridad que facilitan la verificación de su autenticidad.

De acuerdo con información proporcionada por el MTC a la Agencia Andina, este formato además reduce los tiempos de emisión y simplifica diversos procedimientos administrativos, como parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el Estado.

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