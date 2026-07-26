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Juntos por el Perú sobre Silvana Robles: "De confirmarse la traición que se proceda a su expulsión"

El partido señaló que el hecho de que Robles no haya mostrado su cédula en la votación para la Mesa Directiva del Senado "constituye una falta grave a los principios de honestidad, lealtad y transparencia".

Juntos por el Perú sobre Silvana Robles: "De confirmarse la traición que se proceda a su expulsión"
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El partido Juntos por el Perú solicitó, por medio de un comunicado, que se realice un proceso disciplinario contra Silvana Robles por no haber cumplido con el acuerdo de la bancada, y de la alianza de oposición, de mostrar su cédula durante la votación para la Mesa Directiva del Senado. De confirmarse la supuesta acción de deslealtad y traición piden que se proceda a su expulsión.

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