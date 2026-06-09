Encuentran cuerpo de pescador que desapareció el domingo 7 de junio en Pisco tras naufragio de su embarcación

Familiares y pescadores unieron fuerzas en la búsqueda por varios sectores del litoral. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Pisco para las diligencias correspondientes. | Foto: Canal N/Composición LR

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El cuerpo de Kenny Díaz Huamán, de 31 años, fue hallado este martes 9 de junio en la playa Yumake, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, luego de permanecer desaparecido desde el domingo 7 de junio, cuando la embarcación artesanal Carlitos naufragó frente a las costas de Pisco, en la región Ica.

El pescador formaba parte de la tripulación de la nave siniestrada, que realizaba labores de pesca cuando fue sorprendida por el fuerte oleaje registrado en la zona. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan para ubicar a Giomar Gabriel Pradinett Flores, de 28 años, quien sigue desaparecido.

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Hallazgo se produjo tras dos días de intensa búsqueda

Familiares, pescadores artesanales y brigadas de apoyo recorrieron durante los últimos días varios sectores del litoral de Paracas con la esperanza de encontrar a los desaparecidos. Las labores se concentraron especialmente entre las playas Yumake, La Catedral y Supay, donde las corrientes marinas podían arrastrar los cuerpos.

Fue precisamente en la orilla de la playa Yumake donde se encontró el cuerpo de Kenny Díaz Huamán. Tras el hallazgo, se comunicó el hecho al Ministerio Público para que se realizaran las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía efectuó el levantamiento del cadáver y dispuso su traslado hacia la morgue de la provincia de Pisco para continuar con los procedimientos de ley.

Continúa la búsqueda de un segundo pescador desaparecido

Pese al hallazgo de uno de los tripulantes, pescadores artesanales y autoridades mantienen los operativos para localizar a Giomar Gabriel Pradinett Flores, quien permanece desaparecido desde el accidente ocurrido el domingo.

La embarcación Carlitos naufragó mientras realizaba faenas de pesca en un sector de la Bahía de Paracas considerado de riesgo debido a las condiciones marítimas. Según reportaron las autoridades, el fuerte oleaje provocó que la nave terminara volteándose cerca de las playas Yumake y La Catedral.

Un tercer integrante de la tripulación logró sobrevivir al accidente tras salir a flote y recibir ayuda de otros pescadores de la zona. Desde entonces, la Capitanía de Puerto, Defensa Civil y los gremios pesqueros han desarrollado operativos por mar y tierra para tratar de ubicar a los desaparecidos.