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Lobo marino lucha por regresar al mar tras quedar varado en playa Los Yuyos de la Costa Verde por fuerte oleaje

Autoridades y especialistas exhortaron a la población a no intervenir, ya que el animal habría buscado refugio ante las difíciles condiciones marítimas registradas en el litoral peruano.

Lobo marino varado en playa de Barranco despierta preocupación entre bañistas
Lobo marino varado en playa de Barranco despierta preocupación entre bañistas | Foto: captura Canal N.
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Un lobo marino permaneció en la orilla durante varias horas en la playa Los Yuyos, en la Costa Verde de Barranco, en medio de los recientes episodios de oleaje anómalo que afectan el litoral peruano. La presencia del ejemplar generó preocupación entre bañistas y transeúntes, quienes alertaron a las autoridades al advertir aparentes lesiones y dificultades para movilizarse. Tras permanecer varias horas en la orilla, logró retornar al mar por sus propios medios.

La preocupación aumentó debido a que el mamífero mantenía los ojos parcialmente cerrados y evidenciaba signos de agotamiento. Mientras esperaban la llegada de especialistas, vecinos intentaron comunicarse con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para reportar el caso y solicitar atención. Aunque aún no se determina qué provocó su estado, algunas versiones apuntan a que pudo sufrir golpes como consecuencia de las fuertes condiciones marítimas registradas en los últimos días.

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Especialistas piden no intervenir

La Policía Nacional y personal de Serenazgo cercaron el área para evitar que curiosos se acercaran al ejemplar y le generaran mayor estrés. Según explicó un especialista a Canal N, este tipo de comportamiento puede ser natural cuando los lobos marinos enfrentan condiciones adversas en el océano.

'Lo recomendable es dejar al animal que descanse. Se ha visto que el mar está muy alterado; probablemente el animal se ha golpeado, por lo que busca descansar para luego integrarse', señaló personal de Serfor.

El especialista indicó que estos ejemplares suelen buscar espacios seguros para recuperarse antes de retomar sus actividades habituales. En esa línea, las autoridades exhortaron a la población a no manipular animales marinos que queden en la orilla y a reportar estos casos a través de los canales de Alerta Serfor, mediante el envío de fotografías y la ubicación exacta para facilitar la intervención del personal capacitado.

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