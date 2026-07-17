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¿Sin planes por Fiestas Patrias? Ingreso gratuito a museos en todo el Perú el 27, 28 y 29 de julio

El Ministerio de Cultura, mediante la Resolución Ministerial N.º 000221-2026-MC, estableció el acceso gratuito a estos recintos culturales durante el feriado.

El Ministerio de Cultura informó que los museos del país ofrecerán ingreso gratuito del 27 al 29 de julio por las Fiestas Patrias, promoviendo el turismo interno. La medida beneficiará a ciudadanos peruanos y extranjeros residentes.
El Ministerio de Cultura informó que los museos del país ofrecerán ingreso gratuito del 27 al 29 de julio por las Fiestas Patrias, promoviendo el turismo interno. La medida beneficiará a ciudadanos peruanos y extranjeros residentes. | Difusión
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El Ministerio de Cultura anunció que los museos y sitios arqueológicos que administra en todo el país tendrán ingreso gratuito durante los días 27, 28 y 29 de julio, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 000221-2026-MC, que establece una tarifa promocional de S/0,00 para ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. El beneficio estará disponible de acuerdo con el horario habitual de atención de cada recinto cultural.

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La iniciativa busca incentivar el turismo nacional y acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural peruano durante el feriado largo por la Independencia del Perú.

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¿Quiénes podrán ingresar gratis a los museos?

El ingreso libre estará dirigido a:

  • Ciudadanos peruanos.
  • Extranjeros con residencia en el Perú.

La gratuidad aplicará únicamente en los recintos administrados por el Ministerio de Cultura y durante los días 27, 28 y 29 de julio.

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¿Por qué se aprobó esta medida?

El Ministerio de Cultura explicó que la disposición busca fortalecer el acceso de la ciudadanía al patrimonio cultural y promover la valoración de la historia y la diversidad cultural del país.

Asimismo, la medida se sustenta en la Nueva Ley General de Turismo, que permite establecer tarifas promocionales para fomentar las visitas a bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

La propuesta fue elaborada por la Dirección General de Museos, que destacó la importancia de facilitar el acceso a estos espacios durante las celebraciones de Fiestas Patrias para reforzar la identidad nacional.

La resolución también dispone que dicha dirección adopte las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida y comunique la iniciativa al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para apoyar su difusión.

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