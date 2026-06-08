Naufragio en la Bahía de Paracas: dos pescadores desaparecen en medio de fuerte oleaje

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Dos pescadores artesanales permanecen desaparecidos en la provincia de Pisco luego de que la embarcación en la que trabajaban naufragara durante la madrugada en la Bahía de Paracas, en la región Ica. Según fuentes locales, fueron identificados como Giomar Gabriel Pradinett Flores y Kenny, mientras que un tercer tripulante logró sobrevivir y recibió auxilio de pescadores de la zona.

Defensa Civil informó que el accidente ocurrió a causa del fuerte oleaje que afecta el litoral y tiene una alerta activa hasta el 11 de junio. Según las autoridades, el incremento repentino del nivel del mar sorprendió a los ocupantes de la embarcación cuando realizaban labores de pesca, lo que provocó la emergencia.

TE RECOMENDAMOS CONTEO RÁPIDO SACUDE LA SEGUNDA VUELTA: KEIKO HABLA Y SÁNCHEZ DA BALCONAZO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Embarcación zozobró en una zona de riesgo

La nave artesanal, identificada como Carlitos, navegaba con tres tripulantes en un sector de la Bahía de Paracas considerado de alta peligrosidad y terminó varada entre las piedras y acantilados de las playas Yamaque y La Catedral. De acuerdo con Luis Canelo, representante de Defensa Civil de San Andrés, una serie de olas impactó la embarcación y provocó que se volteara por completo.

El único sobreviviente consiguió salir a flote por sus propios medios y recibió ayuda inmediata en la zona costera. Sin embargo, los otros dos pescadores no lograron retornar a la superficie.

Las autoridades señalaron que el accidente ocurrió dentro del ámbito de la Reserva Nacional de Paracas. Tras el naufragio, pescadores y testigos alertaron a las bases de control marítimo sobre la desaparición de los tripulantes.

Continúa la búsqueda

La Capitanía de Puerto, Defensa Civil y los gremios de pescadores artesanales ejecutan un operativo de búsqueda por mar y tierra para ubicar a los desaparecidos. Las labores comenzaron desde las primeras horas tras el accidente.

El alcalde distrital de San Andrés, Joel de la Cruz Canelo, indicó que la municipalidad y la Capitanía conformaron un equipo conjunto de rescate. Las embarcaciones partieron hacia alta mar a las 4.00 a. m., mientras que las brigadas terrestres recorrieron el litoral desde las 6.00 a. m.

Fuentes oficiales atribuyen el oleaje anómalo a las condiciones oceánicas asociadas al Fenómeno El Niño, que actualmente genera variaciones inusuales en el comportamiento del mar y eleva el riesgo para las actividades de pesca artesanal en la costa.