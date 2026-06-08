HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Naufragio en la Bahía de Paracas: dos pescadores desaparecen en medio de fuerte oleaje

Las autoridades iniciaron la búsqueda de los desaparecidos con operativos por mar y tierra. Defensa Civil y la Capitanía de Puerto coordinan las labores de rescate.

Dos pescadores desaparecidos tras naufragio en Bahía de Paracas, Ica
Dos pescadores desaparecidos tras naufragio en Bahía de Paracas, Ica | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Dos pescadores artesanales permanecen desaparecidos en la provincia de Pisco luego de que la embarcación en la que trabajaban naufragara durante la madrugada en la Bahía de Paracas, en la región Ica. Según fuentes locales, fueron identificados como Giomar Gabriel Pradinett Flores y Kenny, mientras que un tercer tripulante logró sobrevivir y recibió auxilio de pescadores de la zona.

Defensa Civil informó que el accidente ocurrió a causa del fuerte oleaje que afecta el litoral y tiene una alerta activa hasta el 11 de junio. Según las autoridades, el incremento repentino del nivel del mar sorprendió a los ocupantes de la embarcación cuando realizaban labores de pesca, lo que provocó la emergencia.

TE RECOMENDAMOS

CONTEO RÁPIDO SACUDE LA SEGUNDA VUELTA: KEIKO HABLA Y SÁNCHEZ DA BALCONAZO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Oleaje anómalo cierra puertos en Perú: más de 500 pescadores afectados en Chincha y suspenden tours a Islas Ballestas

lr.pe

Embarcación zozobró en una zona de riesgo

La nave artesanal, identificada como Carlitos, navegaba con tres tripulantes en un sector de la Bahía de Paracas considerado de alta peligrosidad y terminó varada entre las piedras y acantilados de las playas Yamaque y La Catedral. De acuerdo con Luis Canelo, representante de Defensa Civil de San Andrés, una serie de olas impactó la embarcación y provocó que se volteara por completo.

El único sobreviviente consiguió salir a flote por sus propios medios y recibió ayuda inmediata en la zona costera. Sin embargo, los otros dos pescadores no lograron retornar a la superficie.

Las autoridades señalaron que el accidente ocurrió dentro del ámbito de la Reserva Nacional de Paracas. Tras el naufragio, pescadores y testigos alertaron a las bases de control marítimo sobre la desaparición de los tripulantes.

PUEDES VER: Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

lr.pe

Continúa la búsqueda

La Capitanía de Puerto, Defensa Civil y los gremios de pescadores artesanales ejecutan un operativo de búsqueda por mar y tierra para ubicar a los desaparecidos. Las labores comenzaron desde las primeras horas tras el accidente.

El alcalde distrital de San Andrés, Joel de la Cruz Canelo, indicó que la municipalidad y la Capitanía conformaron un equipo conjunto de rescate. Las embarcaciones partieron hacia alta mar a las 4.00 a. m., mientras que las brigadas terrestres recorrieron el litoral desde las 6.00 a. m.

Fuentes oficiales atribuyen el oleaje anómalo a las condiciones oceánicas asociadas al Fenómeno El Niño, que actualmente genera variaciones inusuales en el comportamiento del mar y eleva el riesgo para las actividades de pesca artesanal en la costa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Costa Verde sigue cerrada tras ingreso del mar y caída de rocas: oleajes anómalos afectan 106 puertos en Perú

Costa Verde sigue cerrada tras ingreso del mar y caída de rocas: oleajes anómalos afectan 106 puertos en Perú

LEER MÁS
Oleaje anómalo cierra puertos en Perú: más de 500 pescadores afectados en Chincha y suspenden tours a Islas Ballestas

Oleaje anómalo cierra puertos en Perú: más de 500 pescadores afectados en Chincha y suspenden tours a Islas Ballestas

LEER MÁS
Cierran 78 puertos por oleajes anómalos en la costa norte y centro del Perú: estas son las zonas afectadas

Cierran 78 puertos por oleajes anómalos en la costa norte y centro del Perú: estas son las zonas afectadas

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hasta 10 horas sin luz: estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes el 9 y 10 de junio

Hasta 10 horas sin luz: estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes el 9 y 10 de junio

LEER MÁS
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

Resultados de La Tinka del domingo 7 de junio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa y más

LEER MÁS
Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

Fue condenado a cadena perpetua por un apodo y lleva 13 años en prisión: ahora el TC decidirá si recupera su libertad

LEER MÁS
Votó en la segunda vuelta y horas después fue ejecutado: padre de familia es asesinado en Chimbote

Votó en la segunda vuelta y horas después fue ejecutado: padre de familia es asesinado en Chimbote

LEER MÁS
Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

Fue a votar en Surco y le dijeron que figuraba como fallecido: Reniec explica el error del caso

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025