HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Hacen leña a Keiko Fujimori en el debate presidencial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Naufragio en Chile: pescador piurano muere y dos tripulantes peruanos siguen desaparecidos

Armada de país sureño aseguró que continuará la búsqueda de afectados tras el accidente marítimo ocurrido el miércoles 25 de marzo.

Familiares de tripulantes desaparecidos piden apoyo.
Familiares de tripulantes desaparecidos piden apoyo. | Foto: Armada de Chile

La embarcación pesquera Catalina II se hundió en el mar de Chile. La lancha, que zarpó del puerto de Coquimbo, transportaba a tres tripulantes, todos de nacionalidad peruana y originarios de la región de Piura. Hasta el momento, se ha localizado un cadáver y continúa la búsqueda de los otros dos marineros que siguen desaparecidos.

Los tripulantes han sido identificados como José Carlos Chávez Urbina, Alexander David Taboada Sirlupú y Anthony Morán Eche. Según reportes, el cadáver de Chávez Urbina habría sido encontrado después de las labores de rastreo realizadas por la Armada de Chile. Un pariente viajó hasta el país para reconocer el cuerpo.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

lr.pe

Chávez Urbina, quien residía en el distrito de Castilla, era padre de dos niños. Los familiares solicitaron a las autoridades peruanas que agilicen la repatriación de sus restos.

Petición de apoyo

Los familiares de Anthony Morán Eche pidieron ayuda financiera a la comunidad para poder viajar y mantenerse en Chile mientras prosiguen los trabajos de búsqueda. Cualquier contribución puede enviarse al número 971159973, a nombre de Maritza Eche.

Un tripulante encontrado y dos desaparecidos. Foto: difusión

Un tripulante encontrado y dos desaparecidos. Foto: difusión

Según los testimonios de los familiares, Morán Eche, quien es padre de dos hijas, se encontraba en la nación sudamericana. No obstante, la embarcación de este último habría quedado varada, por lo que el pescador decidió acompañar a un amigo, luego de que este le mencionara que le faltaba un tripulante.

PUEDES VER: ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

lr.pe
Sigue la búsqueda. Foto: Armada de Chile

Sigue la búsqueda. Foto: Armada de Chile

"Él le dijo 'No te preocupes, tío, me he ido a la mar con un amigo'. Al día siguiente nos informaron que mi hermano no aparecía, a pesar de que su hora de entrada era a las 6 a. m. y ya eran las 11 a. m. Para ese momento, ya se sabía que una embarcación se había volcado y que todos los tripulantes eran peruanos. Queremos que lo encuentren, con vida o sin vida, y traerlo de regreso para que mi mamá pueda despedirse", relató la hermana del desaparecido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Luis Llosa: “No me extrañaría que el gusto por la música criolla de Mario Vargas Llosa provenga de la música que escuchaba su padre”

Luis Llosa: “No me extrañaría que el gusto por la música criolla de Mario Vargas Llosa provenga de la música que escuchaba su padre”

LEER MÁS
Prisión preventiva para investigado por extorsión agravada a dueños de taller de mecánica

Prisión preventiva para investigado por extorsión agravada a dueños de taller de mecánica

LEER MÁS
Juzgado de Familia de Paita realizó taller para mujeres de Colán

Juzgado de Familia de Paita realizó taller para mujeres de Colán

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia extorsión en SJL, capturan al responsable en operativo policial y descubre que era su propio hermano

Mujer denuncia extorsión en SJL, capturan al responsable en operativo policial y descubre que era su propio hermano

LEER MÁS
Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

LEER MÁS
Asesinan a dueña de florería en cementerio de Chosica: recibió amenazas por control de la venta de nichos

Asesinan a dueña de florería en cementerio de Chosica: recibió amenazas por control de la venta de nichos

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fabio Gruber revela detalles de su adaptación y el trato con sus compañeros de la selección peruana: "Son muy chistosos"

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

Sociedad

Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

Diagnóstico en salud mental: psicólogos acatarán la ley, pero médicos alertan sobre posibles errores

Rescatan a dos adolescentes víctimas de explotación sexual en La Victoria: una tenía un bebé de 9 meses

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Contraloría retornó a la FAP expediente sobre compra de 24 aviones de combate

Guerra en Medio Oriente: Gobierno aprueba decreto supremo para evacuar a diplomáticos y sus familias de conflictos bélicos

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025