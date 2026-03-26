Naufragio en Chile: pescador piurano muere y dos tripulantes peruanos siguen desaparecidos

La embarcación pesquera Catalina II se hundió en el mar de Chile. La lancha, que zarpó del puerto de Coquimbo, transportaba a tres tripulantes, todos de nacionalidad peruana y originarios de la región de Piura. Hasta el momento, se ha localizado un cadáver y continúa la búsqueda de los otros dos marineros que siguen desaparecidos.

Los tripulantes han sido identificados como José Carlos Chávez Urbina, Alexander David Taboada Sirlupú y Anthony Morán Eche. Según reportes, el cadáver de Chávez Urbina habría sido encontrado después de las labores de rastreo realizadas por la Armada de Chile. Un pariente viajó hasta el país para reconocer el cuerpo.

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Chávez Urbina, quien residía en el distrito de Castilla, era padre de dos niños. Los familiares solicitaron a las autoridades peruanas que agilicen la repatriación de sus restos.

Petición de apoyo

Los familiares de Anthony Morán Eche pidieron ayuda financiera a la comunidad para poder viajar y mantenerse en Chile mientras prosiguen los trabajos de búsqueda. Cualquier contribución puede enviarse al número 971159973, a nombre de Maritza Eche.

Un tripulante encontrado y dos desaparecidos. Foto: difusión

Según los testimonios de los familiares, Morán Eche, quien es padre de dos hijas, se encontraba en la nación sudamericana. No obstante, la embarcación de este último habría quedado varada, por lo que el pescador decidió acompañar a un amigo, luego de que este le mencionara que le faltaba un tripulante.

Sigue la búsqueda. Foto: Armada de Chile

"Él le dijo 'No te preocupes, tío, me he ido a la mar con un amigo'. Al día siguiente nos informaron que mi hermano no aparecía, a pesar de que su hora de entrada era a las 6 a. m. y ya eran las 11 a. m. Para ese momento, ya se sabía que una embarcación se había volcado y que todos los tripulantes eran peruanos. Queremos que lo encuentren, con vida o sin vida, y traerlo de regreso para que mi mamá pueda despedirse", relató la hermana del desaparecido.

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